La delegazione del Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana dell’Università di Vilnius accolta a Borgo Castello

Andora. Una mattinata dedicata all’incontro tra cultura, ricerca universitaria e territorio ha caratterizzato la visita ad Andora della delegazione del Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana dell’Università di Vilnius, guidata dal professor Diego Ardoino.

La delegazione, composta da docenti e studenti dell’ateneo lituano, è giunta a Borgo Castello alle ore 9.30 ed è stata accolta, in rappresentanza del Comune di Andora, dal Vicesindaco con delega alle Relazioni con le Istituzioni universitarie Daniele Martino e da Christine Enrile, curatrice degli eventi culturali di Palazzo Tagliaferro, curatrice d’arte contemporanea e progettista culturale. La tappa andorese si inserisce nel progetto “Bridges of Culture between the Faculty of Philology of the University of Vilnius and Liguria”, nato dall’ormai consolidata collaborazione tra il Dipartimento dell’ateneo vilnense e numerose istituzioni e realtà culturali liguri. Un rapporto costruito nel tempo attraverso spedizioni dialettologiche, attività di ricerca, tirocini formativi, soggiorni di studio e iniziative capaci di mettere in dialogo il mondo accademico lituano con il patrimonio storico, linguistico e culturale della Liguria.

Nel corso della mattinata, gli ospiti hanno visitato Borgo Castello e la Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, uno dei luoghi più significativi della storia e dell’identità andorese. È seguita una visita guidata alla mostra “Figure di donna. Tesori d’arte della Fondazione Cavallini Sgarbi” occasione per approfondire il rapporto tra arte, memoria, patrimonio architettonico e valorizzazione culturale del territorio. La presenza della delegazione ha offerto l’opportunità di presentare le attività sviluppate ad Andora e di condividere esperienze legate alla promozione dei beni culturali, all’organizzazione di eventi e alla capacità dei luoghi storici di diventare spazi vivi di conoscenza, partecipazione e confronto.

La visita è proseguita con una condivisione operativa, durante la quale sono state illustrate le rispettive esperienze, che hanno permesso di porre le basi per nuove progettualità, con particolare attenzione al coinvolgimento di studenti e ricercatori, alla documentazione e allo studio del patrimonio locale e alla costruzione di iniziative condivise tra il Comune di Andora e l’Università di Vilnius.

L’incontro ha confermato il valore della collaborazione tra istituzioni, università e realtà culturali quale strumento per favorire la conoscenza reciproca e creare nuove opportunità di ricerca e valorizzazione. In questa prospettiva, la cultura diventa un autentico ponte tra territori geograficamente lontani, ma accomunati dall’interesse per la storia, la lingua, la memoria e le identità locali.

Sottolinea il Vicesindaco Daniele Martino: “La visita della delegazione dell’Università di Vilnius, guidata dal professor Diego Ardoino, ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere il patrimonio di Borgo Castello e le attività culturali sviluppate sul territorio, inserendole all’interno di una rete internazionale di relazioni, scambi e progettualità”.