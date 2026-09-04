“La Classica del Sorriso”: il 17 settembre la staffetta ciclistica parte da Andora nel ricordo di Fabrizio Valente

Andora. Una festa di sport, solidarietà e territorio. Giovedì 17 settembre 2026 prenderà il via da Andora la prima edizione de “La Classica del Sorriso – Memorial Sergio Longoni”, staffetta ciclistica per tutti promossa da Fondazione Sacra Famiglia lungo la costa ligure, con arrivo a Sanremo. A pedalare saranno 15 Fra’ Bike — biciclette speciali a pedalata assistita progettate per persone con disabilità — guidate da volontari e operatori insieme ai residenti delle strutture della Fondazione, per un totale di circa 150 partecipanti provenienti dalle sedi di Liguria, Piemonte e Lombardia.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso la sede di Sacra Famiglia ad Andora, in via del Poggio 36, Marina di Andora, con partenza intorno alle 9.30. All’avvio della manifestazione parteciperà il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Dieci Comuni in festa lungo la Riviera

Dopo Andora la staffetta toccherà Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia, prima dell’arrivo a Sanremo: un territorio che, Sanremo esclusa, conta oltre 81 mila abitanti. Sono stati invitati alla partenza tutti i Sindaci dei Comuni attraversati e gli assessori competenti, insieme agli assessori regionali Marco Scajola, Simona Ferro e Massimo Nicolò. Invitate anche le associazioni del territorio, le realtà del volontariato, l’Anffas, le Croci e le associazioni sportive e ciclistiche: l’obiettivo è trasformare il passaggio della carovana in un momento di festa, sensibilizzazione e partecipazione.

Alla partenza il ricordo di Fabrizio Valente

La manifestazione si aprirà con un momento di raccoglimento in memoria di Fabrizio Valente, 62 anni, assistente bagnanti della sede di Andora, morto in servizio lo scorso 25 agosto durante un soccorso in mare. Da dodici anni accompagnava in acqua le ragazze e i ragazzi della struttura, garantendo loro un accesso sicuro alla spiaggia. “Ha speso la vita ad aiutare gli altri, e così l’ha conclusa”, ha detto di lui il presidente di Fondazione Sacra Famiglia, monsignor Bruno Marinoni.

La Classica del Sorriso partirà dalla stessa sede in cui Fabrizio lavorava: dalla struttura si accede infatti direttamente alla pista ciclabile.

2026: un anno importante per Sacra Famiglia

La manifestazione nasce in occasione di tre ricorrenze: il 130° anno di attività della Fondazione, il 70° anniversario della sede di Andora e il 10° anniversario di quella di Loano.

Fra’ Bike è il progetto di sport per tutti con cui Fondazione Sacra Famiglia mette a disposizione dei propri ospiti mezzi pensati per ogni tipo di fragilità, come tandem a guida mista e biciclette con pedana per carrozzine: mezzi che restituiscono alle persone con disabilità il piacere del movimento, dell’aria aperta, della relazione con gli altri e con il territorio. La pedalata Andora–Sanremo valorizzerà anche la nuova pista ciclabile della Riviera, infrastruttura particolarmente adatta a un utilizzo accessibile. L’evento vuole mostrare che lo sport accessibile non è un’eccezione, ma può diventare una pratica concreta e condivisa, capace di avvicinare persone, famiglie, comunità e istituzioni.

La dedica a Sergio Longoni

“La Classica del Sorriso” è dedicata alla memoria di Sergio Longoni, imprenditore brianzolo fondatore di Longoni Sport e DF Sport Specialist, pioniere del retail sportivo specializzato in Italia, alpinista e sostenitore di atleti azzurri, recentemente scomparso.

“Longoni aveva iniziato ad appassionarsi al progetto Fra’ Bike e a immaginare questa staffetta con tutta la sua fantasia e capacità di coinvolgimento”, dichiara il presidente di Fondazione Sacra Famiglia, monsignor Bruno Marinoni. “Purtroppo vedrà la manifestazione solo dal cielo, ma sono certo che apprezzerà l’affetto e la riconoscenza di molti. All’evento parteciperà anche la famiglia di Sergio, e tante persone che con lui hanno lavorato e condiviso la generosità per i più fragili. Questo legame con Sacra Famiglia e questa memoria vogliono essere un tributo discreto a quanto ha fatto senza che altri sapessero, ma anche lo sprone perché tanti possano imitare la sua generosità”.

La Classica del Sorriso è resa possibile dal sostegno di DF Sport Specialist – l’azienda fondata da Sergio Longoni, alla cui memoria la manifestazione è dedicata – e di Unoenergy, main partner dell’iniziativa.

“Abbiamo scelto di sostenere La Classica del Sorriso perché nasce da una relazione che ci lega da anni alla Fondazione Sacra Famiglia. Una collaborazione che ci coinvolge oggi in questo progetto e che riflette valori in cui crediamo profondamente: vicinanza alle persone, partecipazione e attenzione al territorio. È lo stesso approccio che guida ogni giorno il nostro impegno accanto a famiglie e imprese del Paese”, ha commentato Paolo Rossi, Direttore Commerciale del Gruppo Unoenergy.

Un ringraziamento va inoltre a HCh–HarmonieCare, Impresa Galbiati, Io Sano, Mamin, Markas, Motto Infissi e Peq Agri, che con il loro contributo hanno reso possibile la giornata.

Fondazione Sacra Famiglia in Liguria

In Liguria Fondazione Sacra Famiglia è presente con le sedi di Andora e Loano, due realtà radicate nel territorio e dedicate alla cura, alla riabilitazione e all’accompagnamento di persone con disabilità e fragilità complesse.

La sede di Andora accoglie persone adulte con disabilità neuro-psichica grave e gravissima, spesso associata a deficit sensoriali e motori, con 56 posti residenziali e 15 posti di Centro diurno. Un’équipe multidisciplinare garantisce assistenza sanitaria, percorsi educativi e riabilitativi, laboratori, attività occupazionali, musicoterapia ed esperienze nella natura. Dalla struttura si accede direttamente alla pista ciclabile, utilizzata dagli ospiti con le Fra’ Bike.

La sede di Loano è un centro riabilitativo accreditato che offre riabilitazione plurispecialistica intensiva ed estensiva, con 58 posti letto per degenza riabilitativa, una struttura residenziale per persone con disabilità grave da 54 posti e 9 posti in Centro diurno integrato.

Complessivamente le due sedi liguri contano 168 posti letto residenziali e riabilitativi, 24 posti nei Centri diurni e 160 dipendenti.