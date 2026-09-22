La Cestistica Savonese celebra 80 anni di storia: in programma tornei e parata delle vecchie glorie

Savona. La Cestistica Savonese si prepara a festeggiare gli 80 anni di storia in grande stile.

Il prossimo fine settimana sarà infatti interamente dedicato alla celebrazione della storia e della tradizione del club biancoverde, con una due giorni di eventi che coinvolgerà atlete e atleti di oggi, vecchie glorie, famiglie, appassionati e rappresentanti delle istituzioni sportive e cittadine.

Si parte sabato 26 settembre al PalaPagnini di Savona con il “Torneo dell’Ottantesimo”, quadrangolare dedicato alla categoria Under 17 femminile.

A contendersi il trofeo saranno Cestistica Savonese, Basket Borsi Ceva, Basket Femminile Porcari e Cestistica Spezzina.

Il torneo si svilupperà nell’arco dell’intera giornata e sarà possibile assistere gratuitamente alle partite anche da casa grazie alla diretta streaming di Cestistica TV, disponibile sul canale YouTube della società e attraverso il link pubblicato sui canali social ufficiali della Cestistica Savonese.

Domenica 27 settembre sarà invece la giornata più importante delle celebrazioni. Nel pomeriggio, sempre al PalaPagnini, spazio al torneo di minibasket, che vedrà protagonisti moltissimi bambini e bambine, rappresentando pienamente uno dei valori sui quali la Cestistica ha costruito i suoi 80 anni di attività: la crescita dei giovani attraverso lo sport.

La sera arriverà il momento più emozionante dell’intero weekend. Il PalaPagnini ospiterà infatti la grande celebrazione degli 80 anni della Cestistica Savonese, con la parata dedicata alle vecchie glorie che hanno scritto pagine importanti della storia biancoverde e alle squadre che oggi rappresentano la società in campo.

Una serata pensata per riunire generazioni diverse sotto un’unica maglia e ripercorrere una storia iniziata nel 1946 e arrivata fino ai giorni nostri.

Alla celebrazione saranno presenti numerose autorità del Comune di Savona, della Federazione Italiana Pallacanestro e del Coni, oltre a rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale cittadino.

Sarà una grande festa della Cestistica Savonese, ma anche un’occasione per celebrare la pallacanestro e il suo ruolo all’interno della comunità savonese.

Una storia lunga 80 anni, fatta di persone, squadre, vittorie, sconfitte, generazioni di ragazze e ragazzi e soprattutto di una passione che continua ancora oggi.

La locandina del torneo Under 17

Il programma del torneo Under 17