La Carcarese cade in extremis col Rivasamba, Valmati: “La responsabilità sul gol finale è mia, ai ragazzi chiedo sempre di giocare”

Carcare. La Carcarese ha avuto il pallino del gioco contro il Rivasamba ma, prima al 50′ e poi all’88’, prende due gol fatali che la condannano alla sconfitta.

“Le emozioni a fine partita sono contrastanti, fino a due minuti dallo scadere saremmo stati comunque contenti, perché avremmo pareggiato con una squadra forte e organizzata come il Rivasamba – commenta mister Valmati -. Il gol preso all’ultimo non mi rende contento, ma l’errore è stato non averne fatti altri prima. Mi dispiace per come è arrivato il 2-1, ma la responsabilità sicuramente è la mia perché chiedo sempre ai ragazzi di giocare. Peccato, la squadra avrebbe meritato un risultato diverso”.

Sui giovani: “Oggi abbiamo dimostrato di avere dei giovani di valore, alcuni sono cresciuti nella Carcarese, come Elia Ferrero che ha fatto un partitone, anche in marcatura su Di Lisi, un giocatore importante per la categoria. Ho fatto fatica a toglierlo finchè lui mi ha chiesto il cambio. Elia è il primo di tanti giovani che metteremo in mostra, lo faremo al momento giusto, ovvero quando potranno sentirsi a proprio agio“.

“Domenica prossima con il Genova Calcio ci aspetta una trasferta difficile, ma sicuramente bella da vivere e da giocare come la partita di oggi. In settimana cercheremo di prepararla al meglio, recuperando energie mentali e fisiche. Andremo lì per fare la nostra partita cercando di essere più cinici nei momenti salienti, aspetto che oggi ci è mancato”, chiosa.