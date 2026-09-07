La Baia Alassio crea ma non raccoglie contro il Pontelungo, Sardo: “Deve bruciare e servirci come esperienza”

Alassio. Sconfitta amara per la Baia Alassio di mister Sardo che, al termine dei 90 minuti, raccoglie 0 punti sul proprio campo di casa contro il Pontelungo. Uno 0-1 che fa male per quello che è stato messo in campo soprattutto nel primo tempo, dove le vespe si sono rese pericolose in più di un’occasione.

Diversi errori sotto porta hanno indirizzato la gara verso la sconfitta: come si suol dire nel calcio “gol sbagliato, gol subito”. Il più eclatante quello di Sacco nel secondo tempo che, di testa, mette a lato con quasi tutto il primo palo sguarnito, per poi subire gol qualche minuto più tardi.

Nonostante questo, si fa praticamente impossibile riaprire il percorso in coppa della Baia Alassio che, nonostante la matematica non li vedrebbe ancora fuori, dovrebbero vincere e sperare in un mix di risultati per passare il turno.

“Dovevamo sbloccare la partita nel primo tempo – dichiara mister Sardo -, sono stati episodi chiarissimi. È la legge del calcio, se non segni poi paghi, forse è un bene che sia successo oggi. Ci deve bruciare, quando crei occasioni da gol ed interpreti bene la partita contro una squadra che non molla mai, se non la sblocchi poi rischi di perderla. Deve servirci come esperienza“.

Una rosa rivoluzionata tra cui è spiccato in mezzo al campo Castello: “È un giocatore molto tecnico, un metronomo per la squadra. Arriva da tre anni di inattività, quindi ha faticato un po’ ma ha comunque disputato un’ottima partita. Più che i singoli però vedo una buona prestazione nel complesso. È logico che quando perdi e non fai gol c’è qualcosa da analizzare, lo useremo come punto di partenza nonostante ho visto molti aspetti positivi. Oggi avevamo anche diverse assenze importanti come Cassata e Faedo, speriamo che con loro possiamo creare ancora di più anche se attaccarsi alle defezioni non conta nulla. Oggi ha vinto il Pontelungo, complimenti a loro“.

L’arma in più della Baia potranno essere i calci da fermo? Particolare cura sui corner e punizioni: “Ci stiamo lavorando, nel calcio a volte le partite le sblocchi proprio in queste situazioni, l’importanza della palla ferma è fondamentale. Più importante ancora ‘ l’atteggiamento, oggi non è mancato”.