Kombat Team di Alassio sempre più nell’olimpo dello sport da combattimento ligure: premiati 11 atleti all’Adelasia D’Argento

Alassio. Continua il momento di gloria della palestra Kombat Team di Alassio che, al fronte dei molteplici successi nell’ambito dello sport da combattimento, ha fatto bottino pieno di premi all’Adelasia D’argento, evento organizzato dal Comune di Alassio.

Undici gli atleti premiati nella serata del 10 settembre tra cui spicca Giacomo Michelis, lottatore professionista di MMA che, da anni, combatte ai massimi livelli mondiali della competizione con uno score imbattuto a Cage Warriors, per intenderci l’equivalente dell’Europa League nel calcio.

Per lui e per il team un’altra grande soddisfazione arrivata proprio negli scorsi mesi quando, per la preparazione dell’evento principale di UFC 300 (l’equivalente della Champions League), è stato chiamato da Machado Garry, noto fighter internazionale, per aiutarlo a preparare il match contro Machacev, il numero uno indiscusso della sua categoria. Un indizio per vedere un lottatore, oltre che italiano, anche ligure nella competizione più spettacolare e seguita delle MMA mondiali?

Oltre a lui, tanti altri premi per chi ha portato Alassio e il nome della palestra in giro per lo stivale e fuori confine: da Iorio e Mosso ad Almonti, Zidar ed El Mishbahi freschi di combattimenti sul grande schermo tra i professionisti, fino ad Alipkhanov vincitore al debutto nelle MMA. Completano il quadro Fornaro, campione nazionale di Taekwondo e i giovanissimi Abakarov, Carrozzo e Pivieri.

Il comunicato:

“Ieri sera, in Piazza Partigiani, una grande soddisfazione per il Kombat Team Alassio: ben 11 nostri atleti sono stati premiati per la stagione sportiva 2025/2026.

Medaglie di Cristallo

Marsel Abakarov · Batyrkhan Alipkhanov · Giacomo Michelis · Abdeljalil Zidar · Davide Almonti · Luigi Carrozzo

Targhe al Merito

Sasha Mosso · Giulia Pivieri

Premio Adelasia d’Argento

Samuele Iorio · Mattia Fornaro · Ismail El Mishbahi

Una serata resa ancora più speciale dall’accensione della Torcia dei Veterani dello Sport – Sezione di Alassio: Iorio, Fornaro ed El Mishbahi hanno avuto l’onore di essere scelti come tedofori e di portare la torcia, rappresentando insieme agli altri atleti del Kombat Team il nostro modo di vivere lo sport.

11 premi, ma soprattutto 11 storie di impegno, sacrificio, allenamento e passione.

Grazie al Comune di Alassio, all’Assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, ai Veterani dello Sport – Sezione di Alassio e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella serata. E grazie ai nostri ragazzi, che continuano a portare il nome del Kombat Team e di Alassio sui ring d’Italia e del mondo”.