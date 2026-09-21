Jet Ski Therapy, per Assonautica Provinciale un “pieno di emozioni”

Savona. Domenica 13 settembre Assonautica Provinciale di Savona ha collaborato con il 7 volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia nell’appuntamento savonese con la Jet Ski Therapy.

Anche quest’anno, i soci hanno dato ai partecipanti la possibilità di fare un giro in barca, portando più di 300 persone tra Campioni e famiglie. Le imbarcazioni hanno solcato le acque del porto per tutta la durata della manifestazione regalando loro un nuova esperienza, non adrenalinica come volare sulle onde con la moto d’acqua, ma comunque emozionante.

Fabio Incorvaia, ha ideato la Jet Ski Therapy, esperienza sportiva inclusiva che, come ha spiegato in un’intervista, “abbatte l’armatura della disabilità” e, proprio grazie a questa sua iniziativa è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, diventato un fan della manifestazione.

“E’ un bellissimo evento, di grande impatto emotivo per tutti, difficile da descrivere a parole, si comprende solo vivendolo da vicino. Tanti sorrisi, le urla di gioia, gli spruzzi dalle onde, le braccia allargate sfidando il mare e vincendo la paura… i campioni si godono ogni istante di quella libertà”.

“Assonautica è onorata di poter collaborare, ringrazia Fabio Incorvaia per l’impegno e la dedizione nel far crescere sempre più questo progetto sociale da lui ideato, con eventi in tutta Italia. Ringrazia i soci che hanno dato disponibilità per supportare l’iniziativa”.