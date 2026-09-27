IVG Awards, numeri record e un successo della nostra Comunità: la promozione del territorio è nel dna del giornale

Savona/Provincia. Gli IVG Awards sono arrivati a compimento con numeri da record: in totale 50949 voti solo nella fase finale, a cui vanno aggiunti quindi quelli della fase preliminare. Possiamo permetterci di chiamarlo un successo, tanto da annunciare subito l’arrivo di un’edizione invernale.

Ci sono state ben 15 mila candidature di quello che è stato più di un gioco, anche se meno di un sondaggio. Gli IVG Awards sono nati per celebrare i vent’anni dalla nascita del nostro giornale, come ha ricordato in un editoriale il nostro direttore Andrea Chiovelli. IVG nacque per raccontare il territorio in tempo reale, libero dai vincoli della carta stampata e parlare direttamente alla Comunità, creando un’informazione credibile, tempestiva e vicina alle persone.

Quello che era poco più di un sogno si è trasformato in realtà, tanto da farne il giornale più letto della provincia, che offre tante occasioni tra cui va subito citata la partecipazione al Career Day sul Priamar, per fare incontrare domanda e offerta di lavoro, come fa ogni giorno IVG. Alla base c’è sempre il rapporto con i lettori. Il Gruppo editoriale Edinet ha affiancato a IVG anche Genova24 e The Flight Club, specializzato nel settore delle compagnie aeree e alberghiere e del reward travel. E’ ciò che richiama subito Matteo Rainisio, editore di IVG, Genova24 e The Flight Club, nell’ultimo caso nella veste dell’ormai noto “Barbone”: “Gli IVG Avards sono nati come sostegno al territorio, ma i numeri che hanno ottenuto hanno stupito anche noi, interessando con le loro undici categorie l’intero mondo imprenditoriale, culturale e associativo da una parte all’altra della provincia.

Questo è stato possibile grazie ai nostri lettori, ovviamente, a tutti coloro che hanno votato, quindi alla nostra Comunità, e all’intera struttura di IVG, dai servizi esaustivi del direttore Andrea Chiovelli a giornalisti, tecnici e commerciali”.

Veniamo ai vincitori. I recordspettano al gatto Pielle (verrebbe da dire ovviamente) per la categoria influencer locali con 2583 voti, al Viaggio nel Medioevo di Finalborgo per la categoria eventi con 1868 voti e alla Casa del gelato di Albenga per la categoria gelaterie con 1538 voti. Ma tra gli “sconfitti” va segnalata Cairo Medioevale con ben 1759 voti. Ricordiamo ora i vincitori categoria per categoria (a tutti sono già stati consegnati personalmente i premi). BAR: Cafe’ Toso di Pietra Ligure; GELATERIA: Casa del gelato di Albenga; STABILIMENTO BALNEARE: Bagni Carla di Pietra Ligure; FOCACCIA: Zio pagnotta di Albenga; PIZZERIA: Da Franco di Albenga; RISTORANTE: Da Cucco di Finale Ligure; EVENTO: Viaggio nel Medioevo di Finalborgo; ATTRAZIONE CULTURALE: Grotte di Toirano; ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Protezione Civile Aib: Boissano; INFLUENCER LOCALE: gatto Pielle della Polizia locale Riviera di Ponente (Loano); COMUNE PIÙ BELLO: Pietra Ligure Tutti (ma anche gli altri in classifica) si godranno il meritato successo, soprattutto gli esercizi commerciali che avranno fatto venire l’acquolina in bocca.

Qualche considerazione può essere utile a meglio interpretare i risultati. Ci sono stati risultati diversi tra le classifiche determinate dai voti sul sito, “spinti” dai diretti interessati, e su Whatsapp, arrivati diciamo così più spontaneamente. Ma tutto sempre nell’ambito di quella Comunità di IVG che abbiamo chiamato in causa più volte.

Per IVG questo successo non è un punto di arrivo, ma una nuova partenza ai tempi dell’Intelligenza Artificiale. Dice il direttore Andrea Chiovelli: “E’ la sfida per restare rilevanti, mettendo in campo qualità, affidabilità e la stessa capacità di raccontare il territorio”. A chi scrive sia infine consentito di ringraziare il mio editore Matteo Rainisio, l’unico che ho avuto con l’avvocato Gianni Agnelli e John Elkann ai tempi de La Stampa, per non essere mai intervenuto nella scelta degli argomenti che avevo deciso di scrivere né sui loro contenuti, anche quando lo sapevo in disaccordo.