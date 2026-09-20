IVG AWARDS, I RISULTATI: Pielle vincitore assoluto con 2500 voti, tra le attrazioni trionfano le Grotte di Toirano

Savona. E’ iniziato a metà giugno, e per tre mesi ha accompagnato i nostri lettori nella scelta delle eccellenze del territorio. Stiamo parlando degli IVG Awards, un contest che ha superato ogni nostra aspettativa in termini di partecipazione ma non solo: nel corso dell’estate ci siamo imbattuti in decine di locali, forni o gelaterie che esponevano i nostri volantini o, addirittura, fornivano materiale appositamente realizzato e brandizzato (tovagliette, tovaglioli, espositori, sottobicchieri e altro) per farsi votare. Un successo oltre le previsioni che ci ha spinto a fare un altro passo: stiamo progettando una edizione invernale degli IVG Awards, di cui vi daremo i dettagli nelle prossime settimane.
Le votazioni, sia sul nostro sito che sul canale WhatsApp, si sono concluse definitivamente a mezzanotte. Regalando diversi colpi di scena: spesso i voti espressi su WhatsApp dipingono una classifica totalmente diversa da quella espressa dai lettori del sito, e sommando i voti si ottengono alcune sorprese e sorpassi, in qualche caso clamorose rimonte.
E ora, dopo una lunghissima fase di candidature e una combattutissima fase finale (in totale sono arrivati ben 50.949 voti!!), è il momento finalmente di scoprire chi si è aggiudicato gli IVG Awards. In questa sede riveleremo le prime posizioni, ma (tranne in due casi) non ancora il vincitore: quello lo sveleremo infatti il giorno in cui ci recheremo fisicamente sul posto per consegnare il premio.
MIGLIOR BAR
A ricevere la nostra visita sarà uno dei primi tre classificati: in rigoroso ordine alfabetico Barattolo Caffè (Borgio Verezzi), Caffè Toso (Pietra Ligure) e In Scia Riva (Loano). Forse la categoria più incerta in assoluto, visto che a decidere la vittoria sono stati solamente 10 voti: il primo classificato ne ha ottenuti 979, il secondo 969. Ecco la situazione dal quarto al decimo posto:
Caffeine Corner (Albenga) – 380 voti
La Bottega del Mugugno (Loano) – 330 voti
Caffè dei Pavoni (Savona) – 278 voti
MV Percorsi di Dolcezza (Loano) – 213 voti
Ironwood (Loano) – 199 voti
La Tana del Panda (Pietra Ligure) – 149 voti
Bar Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 141 voti
MIGLIOR GELATERIA
In testa alla classifica, in ordine alfabetico: Casa del Gelato (Albenga), Gelateria Pastorino (Calice Ligure) e U Magu (Pietra Ligure). Nei prossimi giorni andremo a consegnare il premio a uno di loro. Seguono:
Cremeria Mavì – 541 voti
Gelateria Popolare (Loano) – 452 voti
Superfrutto (Savona) – 413 voti
Gelateria Dario (Loano) – 381 voti
I Giardini di Marzo (Varazze) – 332 voti
Lecca Lecca (Savona) – 282 voti
Gelateria Tentazioni (Pietra Ligure) – 260 voti
MIGLIOR STABILIMENTO BALNEARE
Nelle prime due posizioni, in ordine alfabetico, troviamo i Bagni Carla (Pietra Ligure) e i Bagni Nilo (Savona), protagonisti di un vero testa a testa fino all’ultimo. Per sapere chi ha vinto, dovrete aspettare qualche giorno, quando andremo a consegnare il premio. Ma anche qui la lotta è stata all’ultimo respiro: solo 19 voti dividono il vincitore (1030 totali) dal secondo classificato (1011). Il resto della classifica:
3° La Spiaggia di Pippo (Ceriale) – 302 voti
Bagni Flora (Pietra Ligure) – 280 voti
Bagni Delfino (Varazze) – 266 voti
Bagni Florida (Loano) – 180 voti
Bagni Madonnetta (Vado Ligure) – 169 voti
Bagni Virginia (Loano) – 154 voti
Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 145 voti
Bagni Tirreno (Laigueglia) – 119 voti
MIGLIOR FOCACCIA
Questa è una delle categorie in cui si registrano le maggiori differenze tra la classifica sul sito e quella via WhatsApp. Sommando tutti, il vincitore è uno di questi tre forni (in ordine alfabetico): Il Fornetto (Loano), Peisino (Savona) e Zio Pagnotta (Albenga). Nei prossimi giorni scoprirete chi, quando andremo a consegnargli il premio. Il resto della classifica:
Casto e Russo (Loano) – 699 voti
Rotondo Pani&Grani (Savona, Albissola, Noli e Finale) – 286 voti
Eredi Tortarolo (Pietra Ligure) – 224 voti
Panetteria Noja Anna (Pietra Ligure) – 167 voti
Rune (Pietra Ligure) – 145 voti
Panetteria Cassina (Varigotti) – 136 voti
Panificio Jamin-a (Pietra Ligure) – 97 voti
MIGLIOR PIZZERIA
E’ stato un vero e proprio testa a testa, deciso solo negli ultimi due giorni, quello che ha visto protagoniste due pizzerie (in rigoroso ordine alfabetico): Da Franco (Albenga) e Fior di Grano (Savona). Nei prossimi giorni ci recheremo dal vincitore e sveleremo l’esito di questa appassionante gara. Ecco i risultati dal terzo posto in giù:
3° Barone Rosso (Pietra Ligure) – 562 voti
Pizzeria Vesuvio (Savona) – 467 voti
La Genovese (Magliolo) – 419 voti
Mezzo Marinaio (Celle Ligure e Savona) – 367 voti
Pizzeria Rio (Loano) – 315 voti
Da Mamà (Toirano) – 229 voti
Il Caminetto (Tovo San Giacomo / Bardino) – 228 voti
Piccolo Bar (Calice Ligure) – 162 voti
MIGLIOR RISTORANTE
Gli ultimi giorni hanno definito una classifica che fino a una settimana fa era decisamente più combattuta. Porteremo il premio a uno di questi tre ristoranti (in ordine alfabetico): A Spurcacciun-a (Savona), Boma (Varazze), Cucco (Finale Ligure). Ecco i voti ottenuti dagli altri finalisti:
Machettö (Pietra Ligure) – 567 voti
Trattoria del Mare (Albenga) – 509 voti
Locanda Nelli (Pietra Ligure) – 419 voti
Ristorante Coralì (Varazze) – 327 voti
Trattoria dei Caruggi (Pietra Ligure) – 299 voti
A Ciappa (Pietra Ligure) – 187 voti
Scrap (Savona) – 95 voti
MIGLIOR EVENTO
Qui due eventi hanno dominato sugli altri. Il testa a testa tra Cairo Medievale (Cairo Montenotte) e Viaggio nel Medioevo (Finalborgo) è durato letteralmente fino all’ultimo. Alla fine uno dei due ha vinto con 1868 voti contro i 1759 dell’altro. Chi dei due, lo scoprirete nei prossimi giorni. Intanto, ecco il resto della classifica:
3° Carnevalöa (Loano) – 382 voti
Palio dei Rioni (Albenga) – 359 voti
Notte Bianca di Pietra Ligure – 319 voti
Festa dei Gunbi (Toirano) – 297 voti
Sagralea (Salea d’Albenga) – 238 voti
C’era una volta… Ennio (Loano) – 153 voti
Sbarco dei Saraceni (Laigueglia) – 138 voti
Notte Bianca di Loano – 91 voti
Cena in Bianco (Loano) – 46 voti
MIGLIOR ATTRAZIONE CULTURALE
Qui c’è un vincitore netto, e dato che si è aggiudicato entrambe le classifiche è inutile mantenere il mistero: si tratta delle Grotte di Toirano, che hanno totalizzato esattamente 1000 voti. Ecco la classifica completa, in cui sul podio si registra anche un ex aequo:
1° Grotte di Toirano – 1000 voti
2° Fortezza del Priamar (Savona) – 498 voti
3° Cinema Teatro Moretti (Pietra Ligure) – 490 voti
3° Centro storico e musei di Albenga – 490 voti
Museo Archeologico del Finale (Finale Ligure) – 302 voti
Festival Teatrale di Borgio Verezzi – 248 voti
Palazzo Doria (Loano) – 174 voti
Grotte di Borgio Verezzi (Borgio Verezzi) – 139 voti
Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica (Savona) – 99 voti
Museo a cielo aperto Gambaretto (Celle Ligure) – 48 voti
MIGLIOR ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Anche qui la lotta è stata serratissima, con due associazioni che si sono contese la vittoria fino agli ultimi giorni: sono, in ordine alfabetico, Protezione Civile AIB Boissano e Un Passo alla Volta ODV (Albenga). Una delle due l’ha spuntata: scoprirete quale quando gli porteremo il premio. Appassionante anche la lotta per il terzo posto, che si è decisa negli ultimi due giorni. Ecco la classifica dal terzo posto in giù:
3° Protezione Civile AIB Finale Ligure – 538 voti
APS Vecchia Loano – 461 voti
Associazione Festa dei Gunbi (Toirano) – 312 voti
Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi (Albenga) – 225 voti
Fiori di Testa (Albenga) – 220 voti
Fondazione Uniti per Paolo ETS – 114 voti
Quartiere Sant’Eulalia (Albenga) – 76 voti
Associazione Artigianalmente (Loano) – 71 voti
Associazione delle Arti “Legami” (Loano) – 46 voti
MIGLIOR INFLUENCER LOCALE
Qui è totalmente inutile mantenere il mistero sul vincitore: la categoria, fin dal primo giorno della prima fase, è stata letteralmente dominata da Pielle, il gatto della Polizia Locale Riviera di Ponente. Alla fine ha trionfato risultando il vincitore non solo della categoria, ma il vincitore assoluto degli IVG AWARDS con un totale di 2583 voti. Appassionante invece la lotta alle sue spalle per il podio: se l’è aggiudicata Diego Gambaretto (Il Giardiniere Felice), mentre Sanna in Sagre è rimasta fuori dal podio per pochissimi voti. Ecco la classifica completa:
1° Pielle – 2583 voti
2° Il Giardiniere Felice / Diego Gambaretto – 485 voti
3° Fatti e Forchette / Simone Neri – 396 voti
Sanna in Sagre – 369 voti
AleMaraSagradvisor / Alessandra Marasco – 265 voti
VideoCiecato / Sebastiano Gravina – 255 voti
Savona da Scoprire / Davide Roncarolo – 201 voti
Uniti per Paolo / Paolo Sarullo – 152 voti
Doggoweeke – 122 voti
Piccolo Panda (il cane della Tana del Panda) – 66 voti
COMUNE PIU’ BELLO
COMUNE PIU’ BELLO – In questa categoria era possibile votare più di una località. Forse per questo motivo, forse semplicemente per l’alto tasso di “campanilismo” di questa categoria, l’esito è stato più incerto che mai. Senza contare che le classifiche di sito e WhatsApp sono praticamente opposte, cosa che ha aumentato ancora di più l’imprevedibilità del risultato finale. Alla fine, lo storico dualismo tra Loano e Pietra Ligure (in rigoroso ordine alfabetico), che ha da subito segnato anche gli Awards, si è risolto per una manciata di voti. Ma chi ha vinto ve lo sveleremo solo nei prossimi giorni, quando consegneremo il premio.
Anche la lotta per il terzo posto è stata serratissima, e ha visto un lungo braccio di ferro tra Finale Ligure e Noli: l’ha spuntata la prima per soli 3 voti di vantaggio. Ecco la classifica dal terzo posto in giù:
3° Finale Ligure – 592 voti
Noli – 589 voti
Borgio Verezzi – 387 voti
Alassio – 334 voti
Albenga – 315 voti
Laigueglia – 249 voti
Cairo Montenotte – 130 voti
Boissano – 97 voti
La premiazione
Come detto, nei prossimi giorni ci recheremo a sorpresa nelle attività vincitrici per portare loro il premio. Una “premiazione itinerante”, un po’ come accade in alcune celebri trasmissioni tv. Per ogni premiazione pubblicheremo un articolo annunciando il vincitore.