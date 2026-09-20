IVG AWARDS, I RISULTATI: Pielle vincitore assoluto con 2500 voti, tra le attrazioni trionfano le Grotte di Toirano

Savona. E’ iniziato a metà giugno, e per tre mesi ha accompagnato i nostri lettori nella scelta delle eccellenze del territorio. Stiamo parlando degli IVG Awards, un contest che ha superato ogni nostra aspettativa in termini di partecipazione ma non solo: nel corso dell’estate ci siamo imbattuti in decine di locali, forni o gelaterie che esponevano i nostri volantini o, addirittura, fornivano materiale appositamente realizzato e brandizzato (tovagliette, tovaglioli, espositori, sottobicchieri e altro) per farsi votare. Un successo oltre le previsioni che ci ha spinto a fare un altro passo: stiamo progettando una edizione invernale degli IVG Awards, di cui vi daremo i dettagli nelle prossime settimane.

Le votazioni, sia sul nostro sito che sul canale WhatsApp, si sono concluse definitivamente a mezzanotte. Regalando diversi colpi di scena: spesso i voti espressi su WhatsApp dipingono una classifica totalmente diversa da quella espressa dai lettori del sito, e sommando i voti si ottengono alcune sorprese e sorpassi, in qualche caso clamorose rimonte.

E ora, dopo una lunghissima fase di candidature e una combattutissima fase finale (in totale sono arrivati ben 50.949 voti!!), è il momento finalmente di scoprire chi si è aggiudicato gli IVG Awards. In questa sede riveleremo le prime posizioni, ma (tranne in due casi) non ancora il vincitore: quello lo sveleremo infatti il giorno in cui ci recheremo fisicamente sul posto per consegnare il premio.

MIGLIOR BAR

A ricevere la nostra visita sarà uno dei primi tre classificati: in rigoroso ordine alfabetico Barattolo Caffè (Borgio Verezzi), Caffè Toso (Pietra Ligure) e In Scia Riva (Loano). Forse la categoria più incerta in assoluto, visto che a decidere la vittoria sono stati solamente 10 voti: il primo classificato ne ha ottenuti 979, il secondo 969. Ecco la situazione dal quarto al decimo posto:

Caffeine Corner (Albenga) – 380 voti

La Bottega del Mugugno (Loano) – 330 voti

Caffè dei Pavoni (Savona) – 278 voti

MV Percorsi di Dolcezza (Loano) – 213 voti

Ironwood (Loano) – 199 voti

La Tana del Panda (Pietra Ligure) – 149 voti

Bar Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 141 voti

MIGLIOR GELATERIA

In testa alla classifica, in ordine alfabetico: Casa del Gelato (Albenga), Gelateria Pastorino (Calice Ligure) e U Magu (Pietra Ligure). Nei prossimi giorni andremo a consegnare il premio a uno di loro. Seguono:

Cremeria Mavì – 541 voti

Gelateria Popolare (Loano) – 452 voti

Superfrutto (Savona) – 413 voti

Gelateria Dario (Loano) – 381 voti

I Giardini di Marzo (Varazze) – 332 voti

Lecca Lecca (Savona) – 282 voti

Gelateria Tentazioni (Pietra Ligure) – 260 voti

MIGLIOR STABILIMENTO BALNEARE

Nelle prime due posizioni, in ordine alfabetico, troviamo i Bagni Carla (Pietra Ligure) e i Bagni Nilo (Savona), protagonisti di un vero testa a testa fino all’ultimo. Per sapere chi ha vinto, dovrete aspettare qualche giorno, quando andremo a consegnare il premio. Ma anche qui la lotta è stata all’ultimo respiro: solo 19 voti dividono il vincitore (1030 totali) dal secondo classificato (1011). Il resto della classifica:

3° La Spiaggia di Pippo (Ceriale) – 302 voti

Bagni Flora (Pietra Ligure) – 280 voti

Bagni Delfino (Varazze) – 266 voti

Bagni Florida (Loano) – 180 voti

Bagni Madonnetta (Vado Ligure) – 169 voti

Bagni Virginia (Loano) – 154 voti

Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 145 voti

Bagni Tirreno (Laigueglia) – 119 voti

MIGLIOR FOCACCIA

Questa è una delle categorie in cui si registrano le maggiori differenze tra la classifica sul sito e quella via WhatsApp. Sommando tutti, il vincitore è uno di questi tre forni (in ordine alfabetico): Il Fornetto (Loano), Peisino (Savona) e Zio Pagnotta (Albenga). Nei prossimi giorni scoprirete chi, quando andremo a consegnargli il premio. Il resto della classifica:

Casto e Russo (Loano) – 699 voti

Rotondo Pani&Grani (Savona, Albissola, Noli e Finale) – 286 voti

Eredi Tortarolo (Pietra Ligure) – 224 voti

Panetteria Noja Anna (Pietra Ligure) – 167 voti

Rune (Pietra Ligure) – 145 voti

Panetteria Cassina (Varigotti) – 136 voti

Panificio Jamin-a (Pietra Ligure) – 97 voti

MIGLIOR PIZZERIA

E’ stato un vero e proprio testa a testa, deciso solo negli ultimi due giorni, quello che ha visto protagoniste due pizzerie (in rigoroso ordine alfabetico): Da Franco (Albenga) e Fior di Grano (Savona). Nei prossimi giorni ci recheremo dal vincitore e sveleremo l’esito di questa appassionante gara. Ecco i risultati dal terzo posto in giù:

3° Barone Rosso (Pietra Ligure) – 562 voti

Pizzeria Vesuvio (Savona) – 467 voti

La Genovese (Magliolo) – 419 voti

Mezzo Marinaio (Celle Ligure e Savona) – 367 voti

Pizzeria Rio (Loano) – 315 voti

Da Mamà (Toirano) – 229 voti

Il Caminetto (Tovo San Giacomo / Bardino) – 228 voti

Piccolo Bar (Calice Ligure) – 162 voti

MIGLIOR RISTORANTE

Gli ultimi giorni hanno definito una classifica che fino a una settimana fa era decisamente più combattuta. Porteremo il premio a uno di questi tre ristoranti (in ordine alfabetico): A Spurcacciun-a (Savona), Boma (Varazze), Cucco (Finale Ligure). Ecco i voti ottenuti dagli altri finalisti:

Machettö (Pietra Ligure) – 567 voti

Trattoria del Mare (Albenga) – 509 voti

Locanda Nelli (Pietra Ligure) – 419 voti

Ristorante Coralì (Varazze) – 327 voti

Trattoria dei Caruggi (Pietra Ligure) – 299 voti

A Ciappa (Pietra Ligure) – 187 voti

Scrap (Savona) – 95 voti

MIGLIOR EVENTO

Qui due eventi hanno dominato sugli altri. Il testa a testa tra Cairo Medievale (Cairo Montenotte) e Viaggio nel Medioevo (Finalborgo) è durato letteralmente fino all’ultimo. Alla fine uno dei due ha vinto con 1868 voti contro i 1759 dell’altro. Chi dei due, lo scoprirete nei prossimi giorni. Intanto, ecco il resto della classifica:

3° Carnevalöa (Loano) – 382 voti

Palio dei Rioni (Albenga) – 359 voti

Notte Bianca di Pietra Ligure – 319 voti

Festa dei Gunbi (Toirano) – 297 voti

Sagralea (Salea d’Albenga) – 238 voti

C’era una volta… Ennio (Loano) – 153 voti

Sbarco dei Saraceni (Laigueglia) – 138 voti

Notte Bianca di Loano – 91 voti

Cena in Bianco (Loano) – 46 voti

MIGLIOR ATTRAZIONE CULTURALE

Qui c’è un vincitore netto, e dato che si è aggiudicato entrambe le classifiche è inutile mantenere il mistero: si tratta delle Grotte di Toirano, che hanno totalizzato esattamente 1000 voti. Ecco la classifica completa, in cui sul podio si registra anche un ex aequo:

1° Grotte di Toirano – 1000 voti

2° Fortezza del Priamar (Savona) – 498 voti

3° Cinema Teatro Moretti (Pietra Ligure) – 490 voti

3° Centro storico e musei di Albenga – 490 voti

Museo Archeologico del Finale (Finale Ligure) – 302 voti

Festival Teatrale di Borgio Verezzi – 248 voti

Palazzo Doria (Loano) – 174 voti

Grotte di Borgio Verezzi (Borgio Verezzi) – 139 voti

Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica (Savona) – 99 voti

Museo a cielo aperto Gambaretto (Celle Ligure) – 48 voti

MIGLIOR ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Anche qui la lotta è stata serratissima, con due associazioni che si sono contese la vittoria fino agli ultimi giorni: sono, in ordine alfabetico, Protezione Civile AIB Boissano e Un Passo alla Volta ODV (Albenga). Una delle due l’ha spuntata: scoprirete quale quando gli porteremo il premio. Appassionante anche la lotta per il terzo posto, che si è decisa negli ultimi due giorni. Ecco la classifica dal terzo posto in giù:

3° Protezione Civile AIB Finale Ligure – 538 voti

APS Vecchia Loano – 461 voti

Associazione Festa dei Gunbi (Toirano) – 312 voti

Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi (Albenga) – 225 voti

Fiori di Testa (Albenga) – 220 voti

Fondazione Uniti per Paolo ETS – 114 voti

Quartiere Sant’Eulalia (Albenga) – 76 voti

Associazione Artigianalmente (Loano) – 71 voti

Associazione delle Arti “Legami” (Loano) – 46 voti

MIGLIOR INFLUENCER LOCALE

Qui è totalmente inutile mantenere il mistero sul vincitore: la categoria, fin dal primo giorno della prima fase, è stata letteralmente dominata da Pielle, il gatto della Polizia Locale Riviera di Ponente. Alla fine ha trionfato risultando il vincitore non solo della categoria, ma il vincitore assoluto degli IVG AWARDS con un totale di 2583 voti. Appassionante invece la lotta alle sue spalle per il podio: se l’è aggiudicata Diego Gambaretto (Il Giardiniere Felice), mentre Sanna in Sagre è rimasta fuori dal podio per pochissimi voti. Ecco la classifica completa:

1° Pielle – 2583 voti

2° Il Giardiniere Felice / Diego Gambaretto – 485 voti

3° Fatti e Forchette / Simone Neri – 396 voti

Sanna in Sagre – 369 voti

AleMaraSagradvisor / Alessandra Marasco – 265 voti

VideoCiecato / Sebastiano Gravina – 255 voti

Savona da Scoprire / Davide Roncarolo – 201 voti

Uniti per Paolo / Paolo Sarullo – 152 voti

Doggoweeke – 122 voti

Piccolo Panda (il cane della Tana del Panda) – 66 voti

COMUNE PIU’ BELLO

COMUNE PIU’ BELLO – In questa categoria era possibile votare più di una località. Forse per questo motivo, forse semplicemente per l’alto tasso di “campanilismo” di questa categoria, l’esito è stato più incerto che mai. Senza contare che le classifiche di sito e WhatsApp sono praticamente opposte, cosa che ha aumentato ancora di più l’imprevedibilità del risultato finale. Alla fine, lo storico dualismo tra Loano e Pietra Ligure (in rigoroso ordine alfabetico), che ha da subito segnato anche gli Awards, si è risolto per una manciata di voti. Ma chi ha vinto ve lo sveleremo solo nei prossimi giorni, quando consegneremo il premio.

Anche la lotta per il terzo posto è stata serratissima, e ha visto un lungo braccio di ferro tra Finale Ligure e Noli: l’ha spuntata la prima per soli 3 voti di vantaggio. Ecco la classifica dal terzo posto in giù:

3° Finale Ligure – 592 voti

Noli – 589 voti

Borgio Verezzi – 387 voti

Alassio – 334 voti

Albenga – 315 voti

Laigueglia – 249 voti

Cairo Montenotte – 130 voti

Boissano – 97 voti

La premiazione

Come detto, nei prossimi giorni ci recheremo a sorpresa nelle attività vincitrici per portare loro il premio. Una “premiazione itinerante”, un po’ come accade in alcune celebri trasmissioni tv. Per ogni premiazione pubblicheremo un articolo annunciando il vincitore.