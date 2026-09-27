IVG AWARDS 2026, tutti i vincitori e i punteggi

Savona. Sorpresa, incredulità, soddisfazione per la tenacia. Sono state tante le reazioni di coloro che hanno vinto gli IVG Awards nel vederci arrivare (quasi sempre senza preavviso) per consegnare loro il premio. Le avete potute vedere, una per una, nei reel che abbiamo pubblicato in questi giorni sul nostro profilo Instagram e sulla nostra pagina Facebook.

Al termine di questa “premiazione itinerante”, è tempo quindi di svelare tutti i vincitori dell’edizione 2026 del nostro contest volto a individuare le “eccellenze” savonesi secondo i nostri lettori. Troverete la classifica globale (sito + WhatsApp, 50.949 voti totali) e, in corsivo, il vincitore della votazione sull’interfaccia web.

MIGLIOR BAR

La categoria più combattuta in assoluto: solo 10 voti di scarto hanno separato il vincitore Café Toso (Pietra Ligure) da In Scia Riva (Loano). Decisivo WhatsApp, dove il bar di Pietra ha ottenuto 803 voti contro i 554 dell’avversario. Un divario che In Scia Riva ha provato a colmare vincendo la votazione sul sito con 415 voti contro i 176 del Toso: non sono bastati per pochissimo.

La premiazione al Café Toso

1° Café Toso (Pietra Ligure) – Sito 176, WhatsApp 803 – totale 979 voti

2° In Scia Riva (Loano) – Sito 415, WhatsApp 554 – totale 969 voti

3° Barattolo Caffè (Borgio Verezzi) – Sito 184, WhatsApp 645 – totale 829 voti

Caffeine Corner (Albenga) – Sito 52, WhatsApp 355 – totale 407 voti

La Bottega del Mugugno (Loano) – Sito 184, WhatsApp 146 – totale 330 voti

Caffè dei Pavoni (Savona) – Sito 58, WhatsApp 220 – totale 278 voti

MV Percorsi di Dolcezza (Loano) – Sito 125, WhatsApp 88 – totale 213 voti

Ironwood (Loano) – Sito 109, WhatsApp 90 – totale 199 voti

La Tana del Panda (Pietra Ligure) – Sito 60, WhatsApp 89 – totale 149 voti

Bar Bagni Jolly (Pietra Ligure) – Sito 95, WhatsApp 46 – totale 141 voti

MIGLIOR GELATERIA

Qui non c’è stata storia: sebbene sul sito sia arrivata solo quinta (la vittoria virtuale è della Gelateria Popolare di Loano), su WhatsApp Casa del Gelato (Albenga) ha scavato un solco di oltre 500 voti che nessuno ha potuto colmare.

La premiazione alla Casa del Gelato

1° Casa del Gelato (Albenga) – Sito 169, WhatsApp 1369 – totale 1538 voti

2° Gelateria Pastorino (Calice Ligure) – Sito 217, WhatsApp 843 – totale 1060 voti

3° U Magu (Pietra Ligure) – Sito 246, WhatsApp 366 – totale 612 voti

Cremeria Mavì – Sito 86, WhatsApp 455 – totale 541 voti

Gelateria Popolare (Loano) – Sito 270, WhatsApp 182 – totale 452 voti

Superfrutto (Savona) – Sito 50, WhatsApp 363 – totale 413 voti

Gelateria Dario (Loano) – Sito 180, WhatsApp 201 – totale 381 voti

I Giardini di Marzo (Varazze) – Sito 67, WhatsApp 265 – totale 332 voti

Lecca Lecca (Savona) – Sito 36, WhatsApp 246 – totale 282 voti

Gelateria Tentazioni (Pietra Ligure) – Sito 52, WhatsApp 208 – totale 260 voti

MIGLIOR STABILIMENTO BALNEARE

Altra categoria combattutissima, con uno scarto di soli 19 voti tra i vincitori, Bagni Carla (Pietra Ligure), e i secondi classificati, i Bagni Nilo di Savona. Qui, al contrario delle due categorie precedenti, è stata decisiva la votazione sul sito: su WhatsApp, infatti, i Nilo avevano vinto di 61 voti, ma i Carla hanno ribaltato tutto vincendo la classifica web con 80 voti di vantaggio.

La premiazione ai Bagni Carla

1° Bagni Carla (Pietra Ligure) – Sito 136, WhatsApp 894 – totale 1030 voti

2° Bagni Nilo (Savona) – Sito 56, WhatsApp 955 – totale 1011 voti

3° La Spiaggia di Pippo (Ceriale) – Sito 77, WhatsApp 225 – totale 302 voti

Bagni Flora (Pietra Ligure) – Sito 75, WhatsApp 205 – totale 280 voti

Bagni Delfino (Varazze) – Sito 31, WhatsApp 235 – totale 266 voti

Bagni Florida (Loano) – Sito 98, WhatsApp 82 – totale 180 voti

Bagni Madonnetta (Vado Ligure) – Sito 27, WhatsApp 142 – totale 169 voti

Bagni Virginia (Loano) – Sito 85, WhatsApp 69 – totale 154 voti

Bagni Jolly (Pietra Ligure) – Sito 90, WhatsApp 55 – totale 145 voti

Bagni Tirreno (Laigueglia) – Sito 22, WhatsApp 97 – totale 119 voti

MIGLIOR FOCACCIA

Qui non c’è stata storia: Zio Pagnotta (Albenga) vince con quasi 500 voti di vantaggio. Una vittoria costruita su WhatsApp: nella classifica web avrebbe vinto Casto e Russo (Loano).

La premiazione da Zio Pagnotta

1° Zio Pagnotta (Albenga) – Sito 159, Whatsapp 1199 – totale 1358 voti

2° Il Fornetto (Loano) – Sito 295, WhatsApp 576 – totale 871 voti

3° Peisino (Savona) – Sito 106, WhatsApp 620 – totale 726 voti

Casto e Russo (Loano) – Sito 396, WhatsApp 303 – totale 699 voti

Rotondo Pani&Grani (Savona, Albissola, Noli e Finale) – Sito 71, WhatsApp 215 – totale 286 voti

Eredi Tortarolo (Pietra Ligure) – Sito 35, WhatsApp 189 – totale 224 voti

Panetteria Noja Anna (Pietra Ligure) – Sito 41, WhatsApp 126 – totale 167 voti

Rune (Pietra Ligure) – Sito 38, WhatsApp 107 – totale 145 voti

Panetteria Cassina (Varigotti) – Sito 35, WhatsApp 101 – totale 136 voti

Panificio Jamin-a (Pietra Ligure) – Sito 15, WhatsApp 82 – totale 97 voti

MIGLIOR PIZZERIA

Un vero e proprio testa a testa, deciso solo negli ultimi due giorni, quello che ha visto Da Franco (Albenga) battere Fior di Grano (Savona). Decisivo il canale WhatsApp, dove i due rivali hanno “doppiato” tutti gli altri partecipanti. La votazione sul nostro sito, invece, è stata vinta dalla Pizzeria Rio di Loano.

La consegna del premio Da Franco

1° Da Franco (Albenga) – Sito 97, WhatsApp 958 – totale 1055 voti

2° Fior di Grano (Savona) – Sito 39, WhatsApp 859 – totale 898 voti

3° Barone Rosso (Pietra Ligure) – Sito 127, WhatsApp 435 – totale 562 voti

Pizzeria Vesuvio (Savona) – Sito 44, WhatsApp 423 – totale 467 voti

La Genovese (Magliolo) – Sito 117, WhatsApp 302 – totale 419 voti

Mezzo Marinaio (Celle Ligure e Savona) – Sito 70, WhatsApp 297 – totale 367 voti

Pizzeria Rio (Loano) – Sito 149, WhatsApp 166 – totale 315 voti

Da Mamà (Toirano) – Sito 78, WhatsApp 151 – totale 229 voti

Il Caminetto (Tovo San Giacomo / Bardino) – Sito 83, WhatsApp 145 – totale 228 voti

Piccolo Bar (Calice Ligure) – Sito 31, WhatsApp 131 – totale 162 voti

MIGLIOR RISTORANTE

Qui il vincitore è il Ristorante Trattoria Cucco di Finale Ligure, che ha “messo la freccia” negli ultimi giorni di votazioni accumulando un distacco decisivo, sia su su WhatsApp (dove ha vinto) sia sull’interfaccia web, dove ha raggiunto il secondo posto dietro la Locanda Nelli di Pietra Ligure.

La premiazione al Ristorante Cucco

1° Cucco (Finale Ligure) – Sito 194, WhatsApp 839 – totale 1033 voti

2° Boma (Varazze) – Sito 26, WhatsApp 681 – totale 707 voti

3° A Spurcacciun-a (Savona) – Sito 83, WhatsApp 575 – totale 658 voti

Machettö (Pietra Ligure) – Sito 65, WhatsApp 502 – totale 567 voti

Trattoria del Mare (Albenga) – Sito 101, WhatsApp 408 – totale 509 voti

Locanda Nelli (Pietra Ligure) – Sito 225, WhatsApp 194 – totale 419 voti

Ristorante Coralì (Varazze) – Sito 180, WhatsApp 147 – totale 327 voti

Trattoria dei Caruggi (Pietra Ligure) – Sito 72, WhatsApp 227 – totale 299 voti

A Ciappa (Pietra Ligure) – Sito 59, WhatsApp 128 – totale 187 voti

Scrap (Savona) – Sito 23, WhatsApp 72 – totale 95 voti

MIGLIOR EVENTO

Ecco la seconda categoria in cui la votazione sul sito, in cui ha trionfato Viaggio nel Medioevo, è riuscita a ribaltare quella su WhatsApp, dove invece aveva vinto Cairo Medievale. In ogni caso un applauso a entrambe: dopo Pielle, il “gattino influencer”, sono le due realtà più votate agli IVG Awards.

La consegna del premio a Finalborgo

1° Viaggio nel Medioevo (Finalborgo) – Sito 241, WhatsApp 1627 – totale 1868 voti

2° Cairo Medievale (Cairo Montenotte) – Sito 90, WhatsApp 1669 – totale 1759 voti

3° Carnevalöa (Loano) – Sito 202, WhatsApp 180 – totale 382 voti

Palio dei Rioni (Albenga) – Sito 58, WhatsApp 301 – totale 359 voti

Notte Bianca di Pietra Ligure – Sito 72, WhatsApp 247 – totale 319 voti

Festa dei Gunbi (Toirano) – Sito 75, WhatsApp 222 – totale 297 voti

Sagralea (Salea d’Albenga) – Sito 37, WhatsApp 201 – totale 238 voti

C’era una volta… Ennio (Loano) – Sito 108, WhatsApp 45 – totale 153 voti

Sbarco dei Saraceni (Laigueglia) – Sito 33, WhatsApp 105 – totale 138 voti

Notte Bianca di Loano – Sito 62, WhatsApp 29 – totale 91 voti

Cena in Bianco (Loano) – Sito 27, WhatsApp 19 – totale 46 voti

MIGLIOR ATTRAZIONE CULTURALE

Qui le Grotte di Toirano hanno dominato ottenendo 1000 voti tondi tondi, più del doppio del secondo classificato. Anche se, nella votazione sul sito, c’è qualcuno che è riuscito a batterle: è il Cinema Teatro Moretti di Pietra Ligure, per un solo voto.

La premiazione alle Grotte di Toirano

1° Grotte di Toirano – Sito 194, WhatsApp 806 – totale 1000 voti

2° Fortezza del Priamar (Savona) – Sito 69, WhatsApp 429 – totale 498 voti

3° Cinema Teatro Moretti (Pietra Ligure) – Sito 195, WhatsApp 295 – totale 490 voti

3° Centro storico e musei di Albenga – Sito 74, WhatsApp 416 – totale 490 voti

Museo Archeologico del Finale (Finale Ligure) – Sito 52, WhatsApp 250 – totale 302 voti

Festival Teatrale di Borgio Verezzi – Sito 70, WhatsApp 178 – totale 248 voti

Palazzo Doria (Loano) – Sito 103, WhatsApp 71 – totale 174 voti

Grotte di Borgio Verezzi (Borgio Verezzi) – Sito 66, WhatsApp 73 – totale 139 voti

Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica (Savona) – Sito 19, WhatsApp 80 – totale 99 voti

Museo a cielo aperto Gambaretto (Celle Ligure) – Sito 16, WhatsApp 32 – totale 48 voti

MIGLIOR ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Lotta serratissima, con due associazioni che si sono contese la vittoria fino agli ultimi giorni: l’ha spuntata la Protezione Civile AIB Boissano che nell’ultima settimana ha accelerato distanziando Un Passo alla Volta ODV (Albenga). Onore al merito anche a APS Vecchia Loano, che ha vinto la votazione sul nostro sito web.

La premiazione alla Protezione Civile di Boissano

1° Protezione Civile AIB Boissano – Sito 215, WhatsApp 1146 – totale 1361 voti

2° Un Passo alla Volta ODV (Albenga) – Sito 32, WhatsApp 1084 – totale 1116 voti

3° Protezione Civile AIB Finale Ligure – Sito 89, WhatsApp 449 – totale 538 voti

APS Vecchia Loano – Sito 228, WhatsApp 233 – totale 461 voti

Associazione Festa dei Gunbi (Toirano) – Sito 65, WhatsApp 247 – totale 312 voti

Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi (Albenga) – Sito 87, WhatsApp 138 – totale 225 voti

Fiori di Testa (Albenga) – Sito 15, WhatsApp 205 – totale 220 voti

Fondazione Uniti per Paolo ETS – Sito 54, WhatsApp 60 – totale 114 voti

Quartiere Sant’Eulalia (Albenga) – Sito 8, WhatsApp 68 – totale 76 voti

Associazione Artigianalmente (Loano) – Sito 59, WhatsApp 12 – totale 71 voti

Associazione delle Arti “Legami” (Loano) – Sito 25, WhatsApp 21 – totale 46 voti

MIGLIOR INFLUENCER LOCALE

Qui abbiamo il vincitore assoluto degli IVG AWARDS: è Pielle, il gatto della Polizia Locale Riviera di Ponente, che è riuscito a raccogliere un totale di 2583 voti. E’ inoltre l’unico partecipante ad aver vinto la propria categoria in entrambe le votazioni: ha stracciato tutti sul nostro sito e trionfato con ampio margine anche su WhatsApp.

La consegna del premio a Pielle

1° Pielle – Sito 1606, WhatsApp 977 – totale 2583 voti

2° Il Giardiniere Felice / Diego Gambaretto – Sito 48, WhatsApp 437 – totale 485 voti

3° Fatti e Forchette / Simone Neri – Sito 7, WhatsApp 389 – totale 396 voti

Sanna in Sagre – Sito 132, WhatsApp 237 – totale 369 voti

AleMaraSagradvisor / Alessandra Marasco – Sito 33, WhatsApp 232 – totale 265 voti

VideoCiecato / Sebastiano Gravina – Sito 68, WhatsApp 187 – totale 255 voti

Savona da Scoprire / Davide Roncarolo – Sito 45, WhatsApp 156 – totale 201 voti

Uniti per Paolo / Paolo Sarullo – Sito 40, WhatsApp 112 – totale 152 voti

Doggoweeke – Sito 37, WhatsApp 85 – totale 122 voti

Piccolo Panda (il cane della Tana del Panda) – Sito 32, WhatsApp 34 – totale 66 voti

COMUNE PIU’ BELLO

In questa categoria il ribaltone più netto da una classifica all’altra: sul sito avrebbe vinto – e con ampio margine – Loano, che però sul canale WhatsApp è arrivata solamente sesta permettendo a Pietra Ligure di superarla.

La consegna del premio in Comune a Pietra Ligure

1° Pietra Ligure – Sito 265, WhatsApp 489 – totale 754 voti

2° Loano – Sito 461, WhatsApp 236 – totale 697 voti

3° Finale Ligure – Sito 178, WhatsApp 414 – totale 592 voti

Noli – Sito 156, WhatsApp 433 – totale 589 voti

Borgio Verezzi – Sito 118, WhatsApp 269 – totale 387 voti

Alassio – Sito 81, WhatsApp 253 – totale 334 voti

Albenga – Sito 94, WhatsApp 221 – totale 315 voti

Laigueglia – Sito 57, WhatsApp 192 – totale 249 voti

Cairo Montenotte – Sito 27, WhatsApp 103 – totale 130 voti

Boissano – Sito 44, WhatsApp 53, totale 97 voti