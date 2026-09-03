Investimento pedonale a Bastia d’Albenga: 55enne trasportata in codice rosso in ospedale

Albenga. Investimento pedonale oggi pomeriggio a Bastia d’Albenga.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18.10 in via Paccini, dove una donna di 55 anni è stata investita da un mezzo. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e la polizia stradale per i rilievi.

La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.