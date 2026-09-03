  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente

Investimento pedonale a Bastia d’Albenga: 55enne trasportata in codice rosso in ospedale

L'incidente si è verificato in via Paccini

automedica sierra Albenga generica notte
Foto d'archivio

Albenga. Investimento pedonale oggi pomeriggio a Bastia d’Albenga.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18.10 in via Paccini, dove una donna di 55 anni è stata investita da un mezzo. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e la polizia stradale per i rilievi.

La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.