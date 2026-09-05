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Visita

Invernizzi visita l’accademia dello spettacolo di Savona: “Un patrimonio culturale e una responsabilità verso i giovani”

Il consigliere regionale alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Una realtà con 54 anni di storia, oltre mille giovani formati e legami con protagonisti internazionali della danza

Generico settembre 2026

Savona. In occasione della ripresa delle attività dopo la pausa estiva, il consigliere regionale Rocco Invernizzi ha visitato l’Accademia dello Spettacolo di Savona, incontrando la direzione e conoscendo da vicino l’avvio del nuovo anno di formazione.

Una presenza istituzionale per sottolineare il valore di una realtà che ha raggiunto 54 anni di attività e che, nel corso della propria storia, ha formato oltre mille giovani, contribuendo alla crescita culturale e artistica di Savona e della Liguria.

“Definire questa realtà semplicemente una scuola di danza sarebbe riduttivo – sottolinea Invernizzi –. Qui esiste una responsabilità molto più grande: educativa, culturale e sociale. Significa accompagnare i giovani insegnando loro disciplina, sacrificio, rispetto, costanza e capacità di confrontarsi con gli altri. Significa contribuire alla formazione non soltanto di ballerini e artisti, ma prima di tutto di persone”.

Fondata da Joëlle Heidl e Marika Besobrasova e oggi sotto la supervisione artistica dell’étoile internazionale Lorena Baricalla, l’Accademia ha costruito nel tempo una storia capace di superare i confini savonesi e liguri, attraverso spettacoli e rapporti con il mondo della danza internazionale.

Tra questi anche quello con Yoko Morishita, celebre étoile giapponese che si perfezionò con Marika Besobrasova e che, su invito di Joëlle Heidl, si esibì in due occasioni nei Gala dell’Accademia al Teatro Chiabrera.

“Questo legame tra Savona e protagonisti di livello internazionale testimonia il patrimonio di relazioni e di credibilità costruito dall’Accademia negli anni – osserva Invernizzi –. È una storia che ha dato alla nostra città una visibilità capace di andare ben oltre i confini regionali”.

“Cinquantaquattro anni non sono soltanto un anniversario – prosegue – ma un’eredità da custodire e soprattutto un futuro da costruire. Ogni ragazzo che entra in queste sale deve poter trovare competenza, serietà e la possibilità di confrontarsi con una cultura artistica aperta al mondo”.

La visita si inserisce inoltre in un rapporto già consolidato con Regione Liguria, che ha patrocinato il Gala del 54° anniversario “Emozioni sul palcoscenico” al Teatro Chiabrera, al quale Invernizzi aveva partecipato in rappresentanza della vicepresidente regionale Simona Ferro.

“Come consigliere regionale e rappresentante del territorio savonese considero importante essere vicino a chi investe sui giovani e sulla cultura – conclude Invernizzi –. Savona deve essere orgogliosa delle realtà capaci di portare il suo nome fuori dai confini regionali e nazionali. Le istituzioni hanno il compito di riconoscere questo valore, accompagnarlo e farlo conoscere, perché sostenere cultura, formazione e giovani significa investire concretamente nel futuro della Liguria”.

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