Invernizzi visita l’accademia dello spettacolo di Savona: “Un patrimonio culturale e una responsabilità verso i giovani”

Savona. In occasione della ripresa delle attività dopo la pausa estiva, il consigliere regionale Rocco Invernizzi ha visitato l’Accademia dello Spettacolo di Savona, incontrando la direzione e conoscendo da vicino l’avvio del nuovo anno di formazione.

Una presenza istituzionale per sottolineare il valore di una realtà che ha raggiunto 54 anni di attività e che, nel corso della propria storia, ha formato oltre mille giovani, contribuendo alla crescita culturale e artistica di Savona e della Liguria.

“Definire questa realtà semplicemente una scuola di danza sarebbe riduttivo – sottolinea Invernizzi –. Qui esiste una responsabilità molto più grande: educativa, culturale e sociale. Significa accompagnare i giovani insegnando loro disciplina, sacrificio, rispetto, costanza e capacità di confrontarsi con gli altri. Significa contribuire alla formazione non soltanto di ballerini e artisti, ma prima di tutto di persone”.

Fondata da Joëlle Heidl e Marika Besobrasova e oggi sotto la supervisione artistica dell’étoile internazionale Lorena Baricalla, l’Accademia ha costruito nel tempo una storia capace di superare i confini savonesi e liguri, attraverso spettacoli e rapporti con il mondo della danza internazionale.

Tra questi anche quello con Yoko Morishita, celebre étoile giapponese che si perfezionò con Marika Besobrasova e che, su invito di Joëlle Heidl, si esibì in due occasioni nei Gala dell’Accademia al Teatro Chiabrera.

“Questo legame tra Savona e protagonisti di livello internazionale testimonia il patrimonio di relazioni e di credibilità costruito dall’Accademia negli anni – osserva Invernizzi –. È una storia che ha dato alla nostra città una visibilità capace di andare ben oltre i confini regionali”.

“Cinquantaquattro anni non sono soltanto un anniversario – prosegue – ma un’eredità da custodire e soprattutto un futuro da costruire. Ogni ragazzo che entra in queste sale deve poter trovare competenza, serietà e la possibilità di confrontarsi con una cultura artistica aperta al mondo”.

La visita si inserisce inoltre in un rapporto già consolidato con Regione Liguria, che ha patrocinato il Gala del 54° anniversario “Emozioni sul palcoscenico” al Teatro Chiabrera, al quale Invernizzi aveva partecipato in rappresentanza della vicepresidente regionale Simona Ferro.

“Come consigliere regionale e rappresentante del territorio savonese considero importante essere vicino a chi investe sui giovani e sulla cultura – conclude Invernizzi –. Savona deve essere orgogliosa delle realtà capaci di portare il suo nome fuori dai confini regionali e nazionali. Le istituzioni hanno il compito di riconoscere questo valore, accompagnarlo e farlo conoscere, perché sostenere cultura, formazione e giovani significa investire concretamente nel futuro della Liguria”.