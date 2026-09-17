Intelligenza artificiale per l’efficienza energetica delle imprese: webinar gratuito della Camera di Commercio

Savona. Riprendono, dopo la pausa estiva, i webinar info-formativi della Camera di Commercio Riviere di Liguria rivolti alle imprese per fornire loro strumenti concreti e supporto mirato nella transizione digitale ed ecologica.

“Intelligenza Artificiale per l’efficienza energetica” è il titolo del webinar in programma il 29 settembre dalle 15 alle 17: le iscrizioni sono aperte. Questi, nel dettaglio, gli argomenti che verranno trattati: cos’è l’IA; applicazioni per l’uso dell’energia; come integrare l’IA nelle imprese; caratteristiche ed esempi di impiego dell’IA generativa. Focus, quindi, sulle principali applicazioni dell’intelligenza artificiale nell’efficientamento energetico. Relatore sarà un esperto DINTEC (Consorzio per l’innovazione tecnologica del Sistema Camerale e dell’ENEA) che approfondirà i temi con esempi concreti e casi d’uso.

L’incontro si rivolge a imprese, Comuni, associazioni di categoria, esperti tecnici, privati e liberi professionisti.

A livello locale e nazionale sempre più aziende di piccole e medie dimensioni si approcciano all’Intelligenza Artificiale: compito della Camera di Commercio, svolto tramite i suoi esperti dell’ufficio PID, Punto Impresa Digitale, e dello sportello Green presenti nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona è accompagnarle nella transizione digitale ed ecologica anche attraverso momenti formativi come questo dove i due processi sono tra loro integrati.

Iscrizioni al webinar dal sito della Camera di Commercio (rivlig.camcom.gov.it) o al link diretto.

L’ufficio PID ricorda inoltre i prossimi appuntamenti con i webinar info-formativi legati alla transizione energetica: “Facility Parco Agrisolare: le opportunità del PNRR per il fotovoltaico nel settore” il 27 ottobre 2026 dalle 15 alle 17; “Trasformare i rifiuti in risorse: opportunità e modelli dell’economia circolare”, il 24 novembre 2026 dalle 15 alle 17.

Per informazioni: pid@rivlig.camcom.it.