Infrastrutture, Rixi: “Tra pochi mesi inizio lavori per il casello di Vado”. Sul tunnel di Capo Noli: “Il Comune sblocchi l’opera”

Vado Ligure/Noli. Partiranno tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 i lavori per il casello autostradale di Vado Ligure. A dirlo è stato il viceministro Edoardo Rixi a Savona per la raccolta firme nell’ambito di Strade Sicure: “L’iter è completato e abbiamo acquisito la Via”.

Sul tunnel di Capo Noli ha sollecitato un intervento del Comune: “L’opera deve essere sbloccata. E’ un’area soggetta a problemi idrogeologici, vorrei evitare di avere l’autostrada bloccata e l’Aurelia chiusa. C’è un’opera che era già stata finanziata, poi definanziata per la mancata intesa con il Comune, ora è rifinanziata e dobbiamo chiudere un accordo per partire con la progettazione. E’ evidente che non riguarda solo Noli ma tutta la regione, in particolare le province di Imperia e Savona”.

Per quanto riguarda l’Aurelia Bis, ha detto: “Ho incontrato l’azienda che mi ha presentato il cronoprogramma ma voglio verificare la presenza nel cantiere e l’avanzamento dei lavori. Tra un po’ di tempo farò un sopralluogo”

Sulle autostrade ha fatto un bilancio dei lavori: “Finalmente è arrivato un governo che vuole lavorare sulle autostrade, finalmente minore pressione dei cantieri. Nel 2027 i cantieri sulla A26 saranno finiti. Sull’A10 e A12 ci saranno cantieri ma parabola sarà discendente. Rimane un problema grosso nell’imperiese perchè sono stati rinviati una serie di opere a causa della chiusura dei valichi verso la Francia. Sulla A7 ci saranno ancora cantieri per un anno e mezzo. Sicuramente non ci saranno corsie chiuse senza operai al lavoro“.

Prossimamente si terrà un incontro con i sindaci di Savona e Vado Ligure per la viabilità portuale e lo sviluppo dei due porti: “Cercheremo di realizzare le opere necessarie con il minimo disagio alla popolazione. Chiaramente quando si lavora è inevitabile il disagio, ma se non si lavora le opere non si fanno”.