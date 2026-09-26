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Emozione

Incontro con il sindaco, Vado celebra Miss Italia Sarah Rizea. Gilardi: “È un orgoglio per tutti noi”

Il primo cittadino ha accolto in Municipio la giovane vincitrice: "Una ragazza straordinaria che porta in alto il nome della nostra città”

Generico settembre 2026
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Vado Ligure. Un incontro all’insegna dell’emozione e dell’orgoglio. Il sindaco di Vado, Fabio Gilardi, ha accolto ufficialmente in Comune Sarah Rizea, incoronata Miss Italia 2026. Un appuntamento voluto proprio dal primo cittadino per dimostrare alla ragazza “l’affetto e la vicinanza dell’intera cittadinanza”.

“Ieri ho avuto il piacere e l’onore di accogliere Sarah Rizea in Comune, – ha affermato il sindaco. – È stato un momento bello ed emozionante, anche perché ho potuto farle personalmente le mie congratulazioni per il percorso che sta vivendo e per i risultati raggiunti. Un percorso che abbiamo visto crescere nel tempo: dal 2024, con Miss Piazzetta, fino ai traguardi di oggi. Vedere una giovane del nostro territorio mettersi in gioco, raggiungere risultati così importanti e portare con sé il nome di Vado Ligure, in Italia e nel mondo, è per me e, credo, per tutta la nostra comunità motivo di grande orgoglio ed emozione“.

L’incontro è stato anche l’occasione per gettare le basi di un’iniziativa futura che possa coinvolgere tutta la cittadinanza: “Abbiamo avuto modo di parlare e confrontarci e le ho anche espresso un desiderio: sarebbe davvero bello riuscire a organizzare a Vado un evento insieme a lei e al suo staff, un momento aperto alla comunità per conoscerla ancora meglio, condividere questa bellissima esperienza e valorizzare il legame che Sarah continua a mantenere con il nostro territorio”.

Oltre ai successi, a colpire il primo cittadino sono state le doti umane della giovane: “Incontrandola ho trovato una ragazza semplice, rispettosa, solare e disponibile. Qualità che credo siano il frutto dell’educazione ricevuta dalla sua famiglia, ma anche del suo importante percorso sportivo, che le ha trasmesso valori come la disciplina, il rispetto, il sacrificio e lo spirito di squadra. Al di là dei risultati raggiunti, infatti, è proprio la persona a colpire. Sarah è una ragazza straordinaria e sono davvero orgoglioso che rappresenti e porti con sé il nome della nostra comunità”.

Le auguro di continuare questo percorso con la stessa determinazione e con il sorriso che la contraddistingue, sapendo che Vado Ligure fa il tifo per lei ed è al suo fianco”, ha concluso Gilardi.

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