Incidente sulla A10 tra Celle e Varazze: tre feriti

Celle L./Varazze. Incidente nel primo pomeriggio sull’autostrada A10 nel tratto tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14 e 20, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro il guard rail.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Varazze, del 118 e dei vigili del fuoco.

A bordo del veicolo tre persone, che, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze a seguito del sinistro autostradale: solo una è stata trasportata per accertamenti medici all’ospedale San Paolo di Savona.

L’incidente ha provocato inevitabili ripercussioni alla viabilità con code e rallentamenti. E traffico intenso è segnalato anche tra Arenzano e il bivio A10/A26 dei Trafori.