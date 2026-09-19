Incidente sulla A10, grave un motociclista: code e disagi

Savona. Mattinata di forti disagi lungo l’autostrada A10 e la viabilità ordinaria a causa di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina.

Il sinistro, che ha visto il coinvolgimento di una motocicletta, si è verificato nei pressi dell’area di servizio San Cristoforo Nord, lungo la carreggiata in direzione Ventimiglia. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

L’impatto ha richiesto un tempestivo e imponente dispiegamento di soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale tecnico di Autostrade per l’Italia. Il motociclista, ferito in modo grave, è stato stabilizzato sul posto dall’equipe medica e trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico autostradale. Si sono registrate code che hanno raggiunto circa i 7 chilometri di lunghezza, concentrate nel tratto compreso tra Celle Ligure e il bivio A10/inizio complanare di Savona.

Pesanti rallentamenti anche sulla rete viaria ordinaria, in particolare sulla via Aurelia, dove la circolazione è rimasta fortemente rallentata con code a partire da Celle Ligure in direzione Savona.