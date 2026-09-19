Incidente mortale in A10, perde la vita il ginecologo Antonio Caldana

Savona. E’ il noto ginecologo Antonio Caldana, di 64 anni, la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sull’A10 tra i caselli di Arenzano e Genova Pra’.

Caldana era originario di Varazze ma molto noto soprattutto nel ponente savonese per aver prestato servizio per molti anni presso il reparto di ginecologia e ostetricia del Santa Corona e, dopo la chiusura del reparto, nei consultori di Albenga, Finale Ligure e Cairo Montenotte.

Accanto all’attività professionale, che lo aveva reso autentico punto di riferimento per molte pazienti in tutto il ponente savonese, Caldana aveva anche maturato una certa esperienza politica, militando tra le fila di Forza Italia e Udc.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, Caldana avrebbe perso il controllo della Harley-Davidson su cui viaggiava per cause ancora in via di accertamento andando poi ad impattare contro un’auto che lo precedeva.

La caduta si è rivelata fatale: i soccorsi inviati sul posto — tra cui ambulanza e automedica — si sono rivelati inutili a causa dei gravissimi traumi riportati. Sulle dinamiche esatte dell’accaduto sono tuttora in corso i rilievi delle forze dell’ordine, intervenute insieme al personale di Autostrade per l’Italia per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e la procura di Genova ha aperto un fascicolo di inchiesta e fatto acquisire le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso lo schianto. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Le due persone che si trovavano a bordo dell’auto non hanno riportato ferite. Il tratto di autostrada è stato chiuso per molte ore.

La notizia della scomparsa ha suscitato profondo cordoglio e commozione sia a Pietra Ligure sia in tutto il savonese.

“Oggi la sanità del nostro territorio e la nostra comunità professionale – scrive l’ordine interprovinciale delle ostetriche di Savona e Imperia – perdono non solo un professionista stimato, ma un punto di riferimento fondamentale per tantissime donne, famiglie e colleghi che in tutti questi anni hanno potuto apprezzarne la competenza, la dedizione e l’umanità. Desideriamo esprimere le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.