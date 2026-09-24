Incidente mortale e Murialdo, il 26 settembre a Borghetto i funerali di Davide Siri

Borghetto Santo Spirito. Saranno celebrati sabato 26 settembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale San Matteo di Borghetto, i funerali di Davide Siri, deceduto a soli 43 anni in seguito ad un incidente stradale.

Il rosario sarà recitato domani (venerdì 25 settembre), alle 18, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona.

Il biologo marino, molto conosciuto e stiamo in Riviera e non solo, ha lasciato la moglie Clara ed il piccolo Diego, la mamma, il papà, i suoceri e la cognata. Dopo la cerimonia funebre, seguirà la cremazione.

Per l’occasione, la famiglia ha chiesto di non donare fiori ma un aiuto all’Istituto Gaslini, attraverso un bonifico alla fondazione Gaslininsieme ETS IBAN: IT40V0333201400000000965984.

Il tragico incidente si è verificato lo scorso 19 settembre, sulla Provinciale a Murialdo, lungo la tratta che si collega con Millesimo, sulla Sp 51.

Si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e la moto di Siri. Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Murialdo e dell’automedica del 118, oltre a personale dei vigili del fuoco, ma purtroppo per il 43enne non c’è stato nulla da fare.