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Ultimo saluto

Incidente mortale e Murialdo, il 26 settembre a Borghetto i funerali di Davide Siri

Il rosario sarà recitato domani (venerdì 25 settembre), alle 18, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona

Davide Siri

Borghetto Santo Spirito. Saranno celebrati sabato 26 settembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale San Matteo di Borghetto, i funerali di Davide Siri, deceduto a soli 43 anni in seguito ad un incidente stradale. 

Il rosario sarà recitato domani (venerdì 25 settembre), alle 18, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona.

Il biologo marino, molto conosciuto e stiamo in Riviera e non solo, ha lasciato la moglie Clara ed il piccolo Diego, la mamma, il papà, i suoceri e la cognata. Dopo la cerimonia funebre, seguirà la cremazione. 

Per l’occasione, la famiglia ha chiesto di non donare fiori ma un aiuto all’Istituto Gaslini, attraverso un bonifico alla fondazione Gaslininsieme ETS IBAN: IT40V0333201400000000965984.

Il tragico incidente si è verificato lo scorso 19 settembre, sulla Provinciale a Murialdo, lungo la tratta che si collega con Millesimo, sulla Sp 51.

Si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e la moto di Siri. Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Murialdo e dell’automedica del 118, oltre a personale dei vigili del fuoco, ma purtroppo per il 43enne non c’è stato nulla da fare. 

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