Incidente mortale a Murialdo, la vittima è il biologo 43enne Davide Siri

Murialdo/Borghetto. Ennesima tragedia di questa terribile estate nella nostra provincia: dopo la morte del ginecologo Antonio Caldana ieri sulla A10, un altro incidente mortale a poche ore di distanza. E’ infatti deceduto, purtroppo, il motociclista coinvolto, oggi pomeriggio, in un grave incidente stradale sulla provinciale a Murialdo, lungo la tratta che si collega con Millesimo, sulla Sp 51. La vittima è Davide Siri, 43 anni, biologo marino di Borghetto Santo Spirito.

Secondo quanto appreso, lo scontro frontale tra un’auto e la moto di Siri è avvenuto intorno alle 17.20. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi il biologo, finito a terra lungo la carreggiata. Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Murialdo e dell’automedica del 118, oltre a personale dei vigili del fuoco, ma le condizioni del 43enne sono apparse da subito molto gravi.

Per questo è stato attivato l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove Siri è morto poco dopo.

Il 43enne era molto noto nell’area di Loano e Borghetto per la sua attività di biologo marino: organizzava incontri pubblici e appuntamenti nelle scuole, e al suo attivo aveva anche alcuni libri. “Un ragazzo giovane, solare, preparato, educato e appassionato – lo ricorda il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa – Davide aveva una capacità rara, riusciva a emozionare le persone raccontando, a modo suo, una materia particolare come la biologia marina. Un grande divulgatore che, nelle sue presentazioni, riusciva a coinvolgere grandi e piccini. Davide lascia, in tutta la nostra comunità, un vuoto enorme e un grande e incolmabile dolore in tutti i nostri cuori”.