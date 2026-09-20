Incidente mortale a Murialdo, De Vincenzi: “Davide è stato un riferimento importante per la promozione della salvaguardia ambientale”

Pietra Ligure/Murialdo. “L’amministrazione comunale di Pietra Ligure esprime sentito cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Davide Siri, giovane divulgatore scientifico e appassionato conoscitore del mare e delle sue forme di vita”.

Con queste parole il primo cittadino di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, esprime cordoglio per la prematura scomparsa del biologo Davide Siri, avvenuta ieri (19 settembre) a causa di un incidente stradale a Murialdo.

“Con i suoi libri, la sua coinvolgente passione, la sua solarità e la sua straordinaria empatia, Davide è stato per la nostra amministrazione un riferimento importante per la promozione della salvaguardia ambientale sia nelle scuole, dove per diversi anni ha guidato gli alunni nella scoperta dell’ambiente marino, che nelle campagne di sensibilizzazione in difesa dell’ambiente”, continua.

“A tutta la sua famiglia vanno le più sincere condoglianze mie personali e di tutta l’Amministrazione comunale”, conclude il sindaco.