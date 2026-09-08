Incidente in A10 tra Albisola e Savona, ferita una donna: coda di 5km

Albisola. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10 nel tratto tra Albisola e Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14 e 20, si è verificato un tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e del personale del 118: nell’impatto è rimasta ferita la donna che si trovava alla guida della vettura.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, per lei è stato disposto il trasporto all’ospedale San Paolo di Savona: non è in gravi condizioni. Illeso, invece, il camionista.

In relazione al sinistro autostradale, non sono mancate ripercussioni alla viabilità: ad ora sono segnalate code di 5Km tra Celle e Savona, con traffico congestionato e lunghi tempi di percorrenza.