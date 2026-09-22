Incidente in A10, camion ribaltato: tratto chiuso tra Finale Ligure e Pietra Ligure

Finale-Pietra. Incidente in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Ventimiglia, con conseguenti code e disagi.

È successo poco prima delle 9,30, al km 66+500, e il tratto è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Stando a quanto ricostruito, un camion si è ribaltato al centro della carreggiata, dopo uno scontro con un’auto, ma la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.

Sul posto: tre ambulanze, della Croce Bianca di Spotorno e due della Croce Bianca di Finale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

Sul tratto si è già formata una coda di circa 8 km tra Finale e Pietra.

I feriti, secondo quanto riferito, sarebbero tre: l’autista del camion, che ha riportato ferite lievi, il conducente e un passeggero dell’auto. Mentre uno dei due occupanti della macchina è stato accompagnato in codice giallo in ospedale, preoccupano le condizioni dell’altra persona. L’intervento è ancora in atto.

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