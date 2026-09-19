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In ospedale

Incidente a Savona, coinvolte auto e moto: due feriti

E' successo lungo il tratto di corso Svizzera: sul posto per i soccorsi Croce Oro e 118

pronto soccorso savona

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Savona, lungo il tratto viario di corso Svizzera.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Il sinistro è successo poco prima delle 17.00.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro di Albissola e 118: due le persone rimaste ferite a seguito dell’impatto tra i due veicoli.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona: le loro condizioni non sono giudicate gravi.

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