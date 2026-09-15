Incidente a Mallare, motociclista soccorso sulla strada provinciale

Mallare. Incidente stradale nella tarda mattinata odierna a Mallare, lungo il tratto di strada provinciale (Sp 38).

Poco prima delle 12.00 è arrivata la segnalazione di un motociclista a terra: probabile che il centauro abbia perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare e il 118: il conducente della moto, dopo le prime cure da parte del personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Secondo quanto appreso, non ha riportato gravi ferite e/o traumi significativi e il quadro clinico non desta particolare preoccupazione.