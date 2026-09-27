Bergeggi. Soccorsi mobilitati oggi pomeriggio per un grave incidente a Bergeggi all’altezza dell’isola. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17.

Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe scavalcato la ringhiera sul marciapiede, poi sarebbe scivolato dalla scogliera, mentre cercava di raggiungere un punto più basso, facendo un volo di 6 metri.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno, l’automedica, i vigili del fuoco, l’elisoccorso e i tecnici del soccorso alpino.

Dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario sul posto, l’uomo è stato trasportato con grifo in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.