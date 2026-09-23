Inceneritore a Cairo, nel Consiglio comunale del 2 ottobre si decide se diffidare la Regione

Cairo Montenotte. Inceneritore in Valbormida, a Cairo si torna a parlarne nel Consiglio comunale convocato per il 2 ottobre, alle ore 8.30. All’ordine del giorno è stata inserita la proposta di mozione avanzata dai gruppi di opposizione in occasione dell’ultima seduta, quella dello scorso 18 settembre, durante il Consiglio monotematico proprio sull’eventuale realizzazione di un termovalorizzatore.

Vista la volontà della maggioranza di valutare il documento presentato, è stata rimandata la discussione in merito alla richiesta di approvare un “No” incondizionato del Consiglio comunale al proseguo di qualsiasi iter tecnico di Regione Liguria volto ad individuare nel territorio del Comune di Cairo Montenotte un sito compatibile per la costruzione del nuovo inceneritore e diffida alla Regione Liguria”.

Il sindaco Paolo Lambertini ha già ribadito che il territorio, viste le attuali condizioni ambientali, non può permettere né di valutare né di accogliere tale impianto. Ora sulla proposta di diffidare la Regione e di mettere il veto sull’inceneritore si esprimerà in Consiglio.

Una questione, questa, su cui si apre ufficialmente la campagna elettorale delle amministrative 2027, nella quale il tema del termovalorizzatore sarà predominante insieme a quello, già cavalcato da tutti gli schieramenti, della sanità.

E durante la seduta del 2 ottobre non mancheranno nemmeno punti all’ordine del giorno che riguardano la salute e i servizi territoriali. Il gruppo “Più Cairo”, capeggiato da Fulvio Briano, ha presentato interrogazioni sulla riorganizzazione dell’attività libero professionale intramuraria ASL2, soppressione degli studi convenzionati e disagi per i cittadini della Valbormida” e sulla necessaria revisione del Poa che prevede la sostanziale soppressione della radioterapia medica del San Paolo. Da “Cairo in Comune”, invece, guidato da Giorgia Ferrari, arriva la “richiesta di informazioni in merito alla Casa di Comunità cairese e all’organico presente.