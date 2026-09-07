Inceneritore, a Cairo convocato il Consiglio comunale tematico richiesto dall’opposizione

Cairo Montenotte. Inceneritore, convocato per venerdì 18 settembre alle ore 9 il Consiglio comunale straordinario, richiesto dai gruppi di opposizione, sulla procedura ARLIR/Regione Liguria per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione dell’impianto d’ambito terminale del ciclo dei rifiuti.

Una seduta che da settimane ha surriscaldato gli animi della minoranza, che ha diffidato il sindaco Paolo Lambertini per non aver dato seguito, nei tempi previsti dalla legge, all’interrogazione utile ad aprire un dibattito sulla realizzazione di un termovalorizzatore in Valbormida.

Nello specifico, i cinque consiglieri di opposizione Renzo Berretta, Fulvio Briano, Giorgia Ferrari, Alberto Poggio e Lisa Tortarolo chiedono quali tutele istituzionali e giurisdizionali si vogliano intraprendere nel caso venisse individuato il Comune cairese come sede del futuro impianto.

Il primo cittadino ha sempre ribadito la contrarietà della sua giunta, e anche il fatto che senza documenti ufficiali sia difficile affrontare l’argomento. La minoranza, invece, ritiene fondamentale il confronto in questa fase interlocutoria, per sottolineare come “il territorio non accetti decisioni dall’alto”.

“Capisco che la campagna elettorale delle amministrative 2027 sia ormai iniziata e che simili iniziative di strumentalizzazione siano utili per “marcare il territorio”, ma ad oggi la mia posizione non è cambiata – commenta Lambertini – Il Consiglio comunale è stato convocato e la maggioranza ribadirà il concetto espresso da mesi, ovvero che non siamo disposti ad accettare un termovalorizzatore a Cairo perchè non ci sono i presupposti ambientali per accogliere un impianto di quella portata. In merito alle tutele legali vedremo se e quando attuarle, che dovranno essere motivate e articolate su atti concreti della Regione Liguria che ora non abbiamo e di cui non conosciamo nemmeno la reale tempistica”.