Agg. ore 19.10 L’incendio risulta attualmente sotto controllo, i soccorritori resteranno in zona in presidio per tutta la notte.

Savona. Un incendio boschivo è divampato questo pomeriggio a Quiliano, nella zona di via Alla Stra.

Dalle 17 circa, sul posto stanno operando la squadra 11 dei vigili del fuoco del distaccamento di Savona, diversi volontari dell’Aib di Savona e Spotorno e gli Alpini di Savona.

I soccorritori a terra stanno effettuando le operazioni di spegnimento e bonifica eliminando alberi e vegetazione che potrebbe favorire la propagazione delle fiamme.

Vista la zona particolarmente impervia è stato richiesto il supporto dell’elicottero.

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Incendio boschivo a Legino

Secondo quanto riferito, il fronte delle fiamme è ampio alcune centinaia di metri.