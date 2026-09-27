In Liguria è ancora estate, spiagge affollate nel savonese

Savona. Nonostante il calendario segni la fine di settembre in Liguria sembra essere ancora estate. Ufficialmente la stagione balneare è finita il 15 settembre, ma le spiagge della provincia di Savona continuano a essere affollate.

Da Varazze fino ad Alassio, passando per Varigotti e Pietra Ligure, tanti ombrelloni aperti e sdraio occupate: sono molti i bagnanti arrivati in Riviera per godersi una giornata che ha ancora il sapore di estate.

Quest’anno, complici il clima ancora caldo e le giornate di sole, la stagione è prolungata ed è risultata vincente la scelta di molti stabilimenti balneari di rimanere aperti.

Per questo, in occasione del bilancio di fine estate, gli operatori del settore ha chiesto di prolungare la stagione e non comprimerla tra il 15 maggio e il 15 settembre.