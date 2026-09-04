Imparare crescendo in sella: a Pietra Ligure il nuovo corso di ippomotricità targato AsinOlla

Trasformare il contatto con la natura e gli animali in un’opportunità unica di crescita psicomotoria ed emotiva. È questo l’obiettivo del nuovo corso di Avviamento all’Equitazione e Ippomotricità promosso dall’Asd AsinOlla a Pietra Ligure, pensato specificamente per la fascia d’età della prima infanzia, dai 2 ai 6 anni.

In un’epoca dominata da schermi e ambienti chiusi, l’iniziativa si propone di offrire ai più piccoli uno spazio protetto all’aria aperta dove sperimentare la bellezza della relazione con i cavalli attraverso la dimensione fondamentale del gioco.

L’ippomotricità non è una semplice lezione di equitazione, ma un vero e proprio percorso pedagogico e relazionale. Il movimento naturale del cavallo stimola in modo passivo e attivo la coordinazione, l’equilibrio e il corretto assetto posturale del bambino.

Allo stesso tempo, l’interazione con un animale di grandi dimensioni coltiva aspetti chiave del carattere:

– Autonomia e autostima: Imparare a guidare e accudire il cavallo dona sicurezza e indipendenza.

– Intelligenza emotiva: Il contatto empatico insegna la calma, l’ascolto e la gestione dell’energia e dell’impulsività.

– Socializzazione: Le dinamiche di gruppo sviluppano lo spirito di squadra, il rispetto e la condivisione tra coetanei.

Tutte le attività sono strutturate per garantire i massimi standard di sicurezza, sotto la supervisione costante di professionisti ed educatori esperti del settore equestre e infantile. Per i genitori, il percorso rappresenta un’alternativa sana per far crescere i propri figli riscoprendo il valore del tempo trascorso nella natura.

Per permettere a famiglie e bambini di conoscere da vicino la struttura, gli operatori e i compagni d’avventura a quattro zampe, l’associazione ha programmato tre giornate a porte aperte:

Lunedì 14 Settembre | dalle 15:00 alle 16:30

Sabato 19 Settembre | dalle 15:30 alle 17:00

Lunedì 28 Settembre | dalle 16:30 alle 17:30.