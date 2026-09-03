Il vicepresidente della Regione Ferro in visita ad Alassio: tappa in biblioteca e al Social Bar Non Uno Meno

Alassio. Sabato 5 settembre alle ore 17.30, la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro sarà ad Alassio per una visita istituzionale che rappresenterà un’occasione di incontro e confronto con l’Amministrazione Comunale e le realtà locali.

La visita farà tappa alla Biblioteca Civica di Alassio e al Social Bar Non Uno Meno, ubicato al quarto piano della stessa struttura, dove la vicepresidente incontrerà i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e alcune realtà del territorio impegnate in ambito culturale, sociale e nella promozione della comunità.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai temi legati alle Pari Opportunità, delega di cui Simona Ferro è titolare in Regione Liguria, insieme a Cultura, Sport e ad altre competenze regionali. In questo ambito si inserisce anche il recente sostegno della Regione Liguria al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, realtà da anni impegnata sul territorio nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne e nell’offerta di supporto alle vittime.