Il Vado riceve la visita del presidente della Lega Pro Matteo Marani. Tra gli argomenti trattati anche l’impiantistica

Il Presidente Matteo Marani in visita al Vado F.C. 1913

La società Vado F.C. 1913 ha accolto, con grande piacere e soddisfazione, il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e il Segretario Generale, Emanuele Paolucci, in visita alla stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure.

Un incontro dal profondo valore simbolico e istituzionale, volto a consolidare e approfondire la conoscenza con le tante realtà presenti nel campionato di Serie C.

La presenza della Lega Pro ha rappresentato un proficuo momento di confronto con la Società rossoblù, trattando tematiche quali la strategia di valorizzazione della Serie C, l’impiantistica sportiva e l’importanza dei giovani.

Per il Vado F.C. 1913, ad accogliere i vertici della Lega Pro erano presenti il Presidente Franco Tarabotto, il direttore generale Nicolò Mai, il direttore sportivo Paolo Mancuso e il segretario generale Nicola Buracchio.

Al Presidente Matteo Marani e al Segretario Generale Emanuele Paolucci vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutto il Vado F.C. 1913 per la visita odierna e per l’attenzione riservata alla nostra realtà.