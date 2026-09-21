Il Vado cerca un nuovo allenatore: tra le opzioni anche Giancarlo Riolfo

Vado Ligure. Dopo due partite con Annoni in panchina a seguito dell’esonero di Pastorino, il Vado ha deciso: arriverà un nuovo allenatore, il club ci sta lavorando.

Nel ventaglio di profili vagliati dal ds Paolo Mancuso c’è un mister ligure di lungo corso: Giancarlo Riolfo, che ha già visionato alcune partite dei rossoblù. L’ex Imperia ha allenato in Lega Pro in piazze come Savona, Carpi, Pistoiese e Fermana. Potrebbe essere una tra le piste gradite al presidente Franco Tarabotto.

Ancora nessuna conferma ufficiale su chi possa essere effettivamente in pole position, ma il nome di Riolfo sta iniziando a circolare con maggiore frequenza attorno all’ambiente vadese. Gli altri candidati papabili dovrebbero essere Marco Banchini (in corsa già in estate prima della scelta di Pastorino) e l’ex Campobasso Fabio Prosperi.