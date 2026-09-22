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Il Vado annuncia Giancarlo Riolfo: “Rio” è il nuovo mister rossoblù

Ecco il comunicato del club vadese: l'esperto allenatore, ex tecnico del Savona, torna in provincia

Generico settembre 2026

Vado. È ufficiale: Giancarlo Riolfo è il nuovo allenatore del Vado. “Rio” arriva dall’esperienza con l’Imperia, squadra che, sotto la sua guida, è riuscita a raggiungere la salvezza nella scorsa stagione. L’allenatore raccoglie le redini di Pastorino, esonerato dopo la sconfitta per 0-1 contro il Campobasso.

L’ex allenatore di Savona e Sanremese tra le altre, ritroverà sabato un’altra squadra che ha già allenato: la Torres. Ai rossoblù serve ossigeno dopo le ultime partite: la prima vittoria è arrivata alla prima di campionato, poi solo un pareggio e quattro sconfitte. Riolfo ha già dimostrato di saper salvare una squadra, il salto in Serie C potrebbe essere lo stimolo giusto per riprovare l’impresa. Ad affiancarlo in panchina Paolo Pantera.

Il comunicato: 

“Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo di Giancarlo Riolfo come nuovo allenatore della Prima Squadra.

Classe 1969, nativo di Albenga, Riolfo vanta alle spalle una lunga carriera da allenatore tra Serie C e D, categorie nelle quali ha collezionato ben 239 panchine. Nelle stagioni passate ha guidato club importanti come Savona, Sanremese, Vis Pesaro, Torres, Carpi, Pistoiese, Fermana e United Riccione e Imperia.

La Società, lo staff e tutta la famiglia rossoblù rivolgono un caloroso benvenuto al nuovo tecnico Giancarlo Riolfo, augurandogli le migliori fortune per questa nuova avventura professionale”.

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