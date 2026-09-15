Il sole sorride ai balneari, i bandi li tengono in bilico. Schiappapietra (Sib): “Ora allunghiamo la stagione”

Provincia. Sole cocente, presenze in crescita e la spada di Damocle dei bandi: oggi, martedì 15 settembre, cala ufficialmente il sipario sulla stagione balneare.

Per i concessionari della riviera è stata un’estate vissuta sul filo del rasoio, travolta dal terremoto burocratico delle nuove gare in tutta la provincia di Savona. Una ferita aperta soprattutto per chi ha lavorato con la consapevolezza che questa, ricorsi permettendo, sarebbe stata l’ultima stagione. Basti pensare a Pietra Ligure, dove diversi concessionari hanno già perso il titolo ma non intendono arrendersi: prima di consegnare “le chiavi”, sono pronti a far valere ogni possibile cavillo legale. Insomma, i colpi di scena potrebbero non mancare.

Eppure, tolte le beghe di carta bollata, per chi ha vissuto le spiagge savonesi in prima linea è stata un’annata da incorniciare, trascinata da un meteo generoso e da un boom di presenze.

A tracciare il bilancio definitivo è Enrico Schiappapietra, vice presidente vicario del Sindacato Italiano dei Balneari (Sib): “In linea generale è stata una stagione importante – spiega ai microfoni di IVG -, abbiamo avuto sia un numero crescente di turisti italiani, ma anche stranieri, che sono aumentati in doppia cifra rispetto all’anno scorso. E poi il grande aiuto è stato il tempo. Clima eccezionale, per noi che lavoriamo con il sole questo è stato un grande vantaggio, come quando in montagna per le piste da sci nevica a novembre”.

Ovviamente restano tutti i nodi legati ai rinnovi, che continuano a tenere il settore in allerta: “C’è stato un terremoto che ha coinvolto il 30% dei concessionari del territorio della provincia – ricorda Schiappapietra – e la fase di questi nuovi bandi è ancora in itinere e lo sarà per tutto l’anno prossimo. Quello che manca in questa situazione è l’uniformità e la chiarezza. Auspichiamo linee guida nazionali. Abbiamo visto bandi fatti dai comuni in autonomia, uno diverso dall’altro, con soluzioni le une diverse dalle altre, ed è poco comprensibile sia per gli imprenditori sia per chi frequenta le spiagge. Questo è foriero di scorrettezze”.

Guardando al calendario, per decreto nazionale l’anno prossimo la stagione balneare inizierà il 15 maggio e finirà il 15 settembre. Ma il comparto sta spingendo per un cambiamento, e nel farlo ha trovato sponde favorevoli a livello istituzionale: “Noi come balneari abbiamo chiesto, continuiamo a chiedere e abbiamo già un parere favorevole della Regione di poter anticipare e posticipare la stagione – evidenzia il presidente del Sib – . La Regione ha detto sì, e la stessa cosa la faremo per questa primavera. Ci incontreremo con la Regione nei prossimi mesi per definire i dettagli. È necessario allungare la stagione”.

Conclude il vicepresidente nazionale del Sib: “I numeri raccontano di una Liguria che su questo fronte corre più veloce del resto d’Italia: il 30% dei comuni della nostra provincia ha già concluso le procedure di bando. Un primato che rende la regione e la provincia savonese un caso unico nel panorama nazionale, dove nessun’altra zona d’Italia registra percentuali di messa a bando simili”.