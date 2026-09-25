Il primo sopralluogo ormai si fa dal divano: come è cambiata la vendita delle case nuove

C’è un momento, nella compravendita di una casa nuova, che fino a pochi anni fa non esisteva e che oggi è diventato il più importante di tutti: quello in cui una persona, seduta sul divano di sera, decide se un cantiere merita o no una telefonata. Non è una visita, non è un appuntamento, non lascia traccia in nessuna agenda. Eppure è lì che si consuma la maggior parte della selezione.

Chi costruisce se ne accorge da un sintomo preciso: il numero di persone che si presentano in cantiere non è calato, ma sono diverse. Arrivano più informate, hanno già visto le planimetrie, hanno già confrontato il prezzo al metro quadro con altre due o tre iniziative della stessa zona, e spesso hanno già deciso quale taglio le interessa. La visita non serve più a scoprire l’immobile: serve a confermare un’impressione che si sono fatti altrove.

Il problema non è la domanda, è il momento in cui si viene esclusi

Nelle conversazioni con chi realizza edifici residenziali torna sempre la stessa lamentela: «il prodotto è buono, la posizione è buona, ma non si muove niente». Quasi mai il problema è il prodotto. Quasi sempre è che il prodotto non esiste nel momento in cui la persona lo sta cercando.

Un’operazione immobiliare ha una struttura temporale rigida. Il terreno si paga prima, i lavori procedono secondo un cronoprogramma, gli oneri finanziari corrono. La commercializzazione, invece, viene spesso trattata come una fase che si apre quando c’è qualcosa da mostrare: finito il grezzo, si chiama l’agenzia. Ma il ciclo decisionale di chi compra casa è lungo mesi, a volte più di un anno. Se la prima traccia pubblica dell’iniziativa compare quando l’edificio è già in piedi, i mesi in cui quella persona stava valutando sono passati senza di noi.

Questo scarto tra i due calendari — quello del cantiere e quello di chi compra — è la ragione più frequente per cui un’iniziativa sana arriva alla consegna con unità invendute.

Cosa guarda davvero chi cerca casa

Un secondo equivoco riguarda il materiale. Per anni la comunicazione del nuovo si è retta su due elementi: il rendering della facciata e la planimetria. Sono necessari, ma rispondono a una sola domanda, «com’è fatto», e ne lasciano aperte altre tre che pesano molto di più nella decisione: dove sono i servizi, quanto costa davvero e quando posso entrarci.

Chi vende nuovo tende a sottovalutare quanto sia difficile, per una persona non del mestiere, immaginare uno spazio che non esiste ancora. Un rendering fotorealistico di un salone vuoto comunica il finito, non la vita che ci si può fare dentro. Le visite virtuali navigabili, i video girati davvero in cantiere durante l’avanzamento, le riprese aeree che mostrano il contesto e non solo l’edificio, funzionano meglio non perché siano più belli, ma perché rispondono a domande diverse.

C’è poi la questione del prezzo. Nel nuovo la reticenza sul prezzo è quasi un’abitudine: si scrive «su richiesta» per non spaventare e per tenersi margine di trattativa. L’effetto pratico è che si perde chi non ha tempo o voglia di chiedere, e si riempie l’agenda di appuntamenti con persone fuori budget. Il costo di quella reticenza non si vede nel numero dei contatti: si vede nella percentuale di contatti che diventano appuntamenti utili.

Il lavoro che sta a monte

Su un’operazione residenziale la parte commerciale non è un servizio accessorio da attivare alla fine: è una funzione che va progettata insieme al resto. Chi se ne occupa in modo strutturato lo imposta come una sequenza, non come una campagna: definire a chi ci si rivolge davvero — la prima casa e l’investitore non si comportano allo stesso modo e non guardano gli stessi tagli — costruire i materiali che servono a quel pubblico, aprire i canali con mesi di anticipo sulla consegna, e soprattutto misurare non i contatti ma gli appuntamenti che ne nascono e le trattative che si aprono.

È una distinzione meno accademica di quanto sembri. Un modulo compilato su un social costa poco e ne arrivano molti, ma la quota che si trasforma in appuntamento è bassa; una richiesta che arriva da una pagina dedicata all’iniziativa, dove la persona ha già letto prezzi, tagli e tempi, costa di più e converte molto meglio. Ragionare sul costo del contatto senza guardare cosa c’è dopo porta sistematicamente alla scelta sbagliata.

È il metodo che applica, per esempio, Canthiere, agenzia di marketing immobiliare per costruttori, che dal 2015 si occupa del marketing di cantieri residenziali e ha gestito oltre 1,4 milioni di euro di budget pubblicitario, generando circa 104.000 contatti e 16.700 appuntamenti fissati per le iniziative seguite.

Una fase, non un evento

La conseguenza pratica, per un’impresa che sta valutando un’operazione, è semplice da enunciare e faticosa da mettere in pratica: la vendita non comincia quando c’è qualcosa da vendere. Comincia quando si decide cosa costruire e per chi, e da quel momento va tenuta viva con la stessa disciplina con cui si segue il cronoprogramma dei lavori.

Il costo di non farlo raramente si presenta come una perdita. Si presenta come un ritardo: sei mesi in più di oneri finanziari, uno sconto in chiusura per liberare l’ultima palazzina, un’iniziativa che rende meno di quanto il piano economico prometteva. Nessuna di queste voci finisce sotto la parola «marketing», ed è esattamente per questo che passa inosservata.