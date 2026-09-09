Il Muretto di Alassio si arricchisce della firma di Giorgio Laveri

Alassio. Il Muretto di Alassio si è arricchito nei giorni scorsi di una nuova, prestigiosa firma: quella di Giorgio Laveri, pittore, scultore, sceneggiatore, regista e attore, nonché importante artista della ceramica.

Nato a Savona, Laveri si avvicina giovanissimo al mondo del cinema, iniziando a lavorare a Cinecittà al fianco di importanti protagonisti. Nel corso della sua carriera ha sviluppato un originale percorso artistico che intreccia cinema, pittura, scultura e ceramica, con un particolare legame con il territorio di Albisola, dove ha approfondito la propria ricerca.

La firma per la piastrella destinata al Muretto è stata apposta alla presenza del vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, di Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio e di amici e galleristi alassini, oltre che provenienti da Savona e Genova, giunti per l’occasione.

“Ricorderò per sempre questa giornata – ha sottolineato Giorgio Laveri – perché ho avuto la fortuna e l’onore, ma anche l’onere, di vedere la mia firma sul famosissimo Muretto di Alassio. È un evento che mi riempie di gioia e che, ovviamente, stimola la mia fantasia per nuove cose nasceranno. È stata una grande, grandissima sorpresa che mi ha veramente colpito. Grazie a tutti”.