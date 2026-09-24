Il Muretto di Alassio si arricchisce della firma di Bruno Barbieri

Il Muretto di Alassio si arricchisce oggi di una nuova prestigiosa firma: quella dello chef e volto televisivo Bruno Barbieri.

La firma di Barbieri entra così a far parte della celebre collezione di piastrelle del Muretto che, dalla sua ideazione nel 1953 da parte di Mario Berrino insieme a Ernest Hemingway, raccoglie le firme di numerosi tra i più illustri personaggi della cultura, dello spettacolo, dello sport e della società.

A partecipare alla cerimonia, insieme a Bruno Barbieri, il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, gli assessori Franca Giannotta e Patrizia Mordente, la consigliera comunale Mariacristina Boeri e Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio.

Bruno Barbieri è arrivato ad Alassio nell’ambito delle riprese del programma “4 Hotel”, contribuendo a mettere in luce la città e la sua tradizione nell’accoglienza e nell’ospitalità.

Inoltre, In occasione della sua presenza ad Albenga per le riprese del programma televisivo, lo chef Bruno Barbieri ha fatto visita alla sede albenganese di Fondazione ANT, confermando ancora una volta la sua vicinanza all’associazione, di cui è storico testimonial e sostenitore. Una visita particolarmente apprezzata dai volontari di ANT Albenga, che hanno avuto modo di incontrare da vicino lo chef e di condividere con lui alcuni momenti all’interno della sede.

Barbieri si è dimostrato molto disponibile e attento, fermandosi a parlare con i presenti e interessandosi alle attività portate avanti quotidianamente da ANT sul territorio. Un incontro informale ma significativo, che ha permesso di rafforzare anche simbolicamente il legame tra lo chef e l’associazione.

La collaborazione tra Bruno Barbieri e ANT è ormai consolidata da anni. Lo chef ha infatti prestato in diverse occasioni il proprio volto e la propria notorietà a sostegno delle campagne dell’associazione, impegnata nell’assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati oncologici e nella prevenzione.

La presenza di Barbieri nella sede di Albenga ha rappresentato quindi anche un’occasione per accendere l’attenzione sull’importante lavoro svolto quotidianamente dai volontari e dagli operatori di ANT, una realtà che da anni è presente sul territorio con attività di assistenza e sensibilizzazione.