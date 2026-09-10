Il Ministro Valditara ad Andora per la chiusura dei lavori del nuovo Istituto Tecnico Turistico

Andora. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sarà ad Andora lunedì 14 settembre, alle ore 9.00, per presenziare alla Cerimonia di chiusura dei lavori dell’edificio di via Cavour che ospita il nuovo Istituto Tecnico Superiore a indirizzo Turistico, il primo in assoluto del Comune. Alla Cerimonia sarà presente anche il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.

“Siamo particolarmente grati al Ministro che condividerà questo importante traguardo con la nostra collettività, i docenti, il personale scolastico, le famiglie e gli studenti del plesso e della nuova scuola Superiore. Questa Amministrazione, fin dal suo primo mandato, ha sempre investito con convinzione negli edifici scolastici, ampliando gli spazi, rendendoli più funzionali, sicuri e a norma. Un impegno che oggi ci permette di avere una scuola superiore baricentrica per le due province, che nasce dalla volontà di costruire un percorso formativo e occupazionale che parta dalla nostra economia turistica, agricola, culturale e dalla nostra storia e identità”.

Si tratta di un traguardo storico per Andora che non ha mai avuto un istituto superiore e per il comune di Andora che è riuscito ad ottenere un percorso particolarmente mirato alla formazione di nuove professionalità legate al turismo che fornirà agli studenti conoscenze, competenze e abilità adattabili tanto alle proprie inclinazioni e aspirazioni personali quanto alla prospettiva concreta di impiego nel mondo del lavoro e delle professioni.

“Da quest’anno – ha dichiarato il Vicesindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino – Gli Andoresi hanno a disposizione un percorso di studi dall’Asilo Nido fino alla Maturità. È un risultato di cui siamo orgogliosi”.