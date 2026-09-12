Il Millesimo vince all’esordio in casa, Macchia: “Non siamo abituati a così tanto tifo. Totaro dalla panchina una scelta voluta”

Alla prima giornata di Serie D, il Millesimo aveva perso 1-0 sul campo dell’Imperia, ma le sensazioni erano state buone. Good vibes che hanno trovato conferma oggi, alla prima nel rinnovato Viglino, su cui oggi campeggia una tribuna coperta giallorossa. La formazione di mister Fabio Macchia ha battuto 2-1 la Valenzana conquistando così i primi tre punti in campionato. Si tratta, tra l’altro, della terza vittoria su quattro uscite nel mondo della quarta serie nazionale, visto che in Coppa Italia sono arrivati i successi per 2-1 ai danni di Fezzanese e Celle Varazze. Mercoledì alle 15, sempre in casa, arriva l’Alessandria in occasione del turno infrasettimanale.

Mister Fabio Macchia: “Questa vittoria è un premio per quello che abbiamo fatto, per il nostro percorso. L’accoglienza calorosa del pubblico ci ha dato quel qualcosa in più. La Valenzana ci ha messo in difficoltà. Li abbiamo patiti abbastanza, per meriti loro ma anche per demeriti nostri. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Questi punti valgono doppio proprio per questo motivo, perché non abbiamo dato il meglio”.

Il Millesimo ha schierato un attacco “leggero” con Villar e Piacenza titolari e le prime punte Totaro e Piccardo in panchina: “Piccardo non è al massimo perché ha dovuto vivere un mese di stop per problemi ereditati dalla scorsa stagione. Totaro ho scelto di farlo partire dalla panchina. Il suo ingresso però ci ha dato una grossa mano”.

Una nuova tribuna gremita: “Una sensazione meravigliosa. Io non solo ho vissuto la cavalcata dalla Prima Categoria, ma sono nato e cresciuto in questo paese. Ho spesso visto questo impianto in ben altre vesti. Ora invece abbiamo una struttura incredibile. Abbiamo attirato con merito il pubblico, che ha risposto presente. Per noi c’è una cornice importante in cui fare calcio. Speriamo di riempire sempre questa cornice”.