Il Millesimo non vince ma convince Macchia: “Bene la personalità e il gioco”

Il Millesimo esce senza punti dalla sfida in casa dell’Imperia ma con tante indicazioni positive. I ponentini si sono imposti 1-0 con il goal di Margiotta al 15′ del primo tempo. Tuttavia, i giallorossi hanno battagliato creando diverse occasioni. Soddisfatto mister Fabio Macchia. Lato mercato, da sabato sarà disponibile Lorenzo Insolito. Trequartista classe 2006 che ha giocato nelle giovanili del Milan e che nelle ultime stagioni ha giocato nel Pietra Ligure e proprio nell’Imperia. La prima in casa contro la Valenzana sarà in anticipo sabato alle ore 15.

Mister Fabio Macchia: “Non pensavo che ce la saremmo giocata contro una squadra del genere. Hanno un tridente di livello assoluto. Avevamo qualche assenza come l’attaccante Villa. Insolito non era ancora tesserato. Fuori c’erano anche Rossello e Piazza. A fine primo tempo siamo usciti dal campo col rammarico per non essere andati in vantaggio. Abbiamo colpito la traversa con Villar, anche Totaro ha avuto un paio di occasioni. Abbiamo battuto cinque angoli di fila, loro hanno segnato in contropiede. Nel totale della partita, abbiamo battuto 14 angoli a 1. Loro hanno avuto l’occasione del raddoppio ma nel primo tempo abbiamo giocato meglio di loro. Nella ripresa, loro si sono chiusi e hanno giocato in contropiede. Siamo stati poco brillanti nelle scelte, ma non era facile. Non siamo andati oltre qualche tiro da fuori e una serie di angoli. Loro sono forti e hanno ribaltato il gioco creando situazioni che avrebbero potuto chiudere la partita. C’è rammarico per non aver fatto punti, ma la soddisfazione per la personalità con cui abbiamo giocato e per l’intensità che ci abbiamo messo. Avremmo meritato almeno un punto“.

Tabellino

Imperia: Sourzac, Viti (46′ Anton), Guida, Welbeck, Di Renzo, Carella, Infante, Cekrezi (52′ Vuillermoz), Margiotta (86′ Fofana), Musaba (56′ Lopy) Bresciani (77′ Rizzotti). A disp. Ascioti, Costantini, Waki, Mastrazzo. All. Lerda.

Millesimo: Conde, Cigliutti (60′ Piacenza), Gadau, Totaro, Lazzaretti, Villar, Ghibaudo (60′ Cappellari) Reali, Gabelli (60′ Gualtieri), Nenci (88′ Piccardo), Ferraro (82′ Castiglia). A disp. Sciascia, Cinquini, Rossello, Rubagotti. All. Macchia.

La sintesi del match tratta dal sito dell’Imperia

Al 6′ primo tiro in porta abbondantemente alto di Villar. Un minuto dopo errore di impostazione da parte dell’imperia, ne approfitta Villar che da oltre 30 metri lascia partire un pallonetto che rischia di beffare Sourzac leggermente fuori dai pali. Palla sulla traversa. Sul capovolgimento di fronte cross di Margiotta per Bresciani pizzicato in fuorigioco.

Al 9′ Ghibaudo serve Totaro che conclude a botta sicura: Cekrezi devia in angolo la conclusione. All’11 ancora Millesimo pericoloso con Villar: Sourzac respinge in corner. Al 13′ il signor Patti di Palermo applica alla lettera il nuovo regolamento e dopo 5 secondi concede un angolo al Millesimo perché il portiere dell’Imperia non aveva ancora effettuato il rinvio

Al 14′ il vantaggio nerazzurro: contropiede dell’imperia con Carella che serve Musaba, la conclusione del numero 26 colpisce il palo ma Margiotta è il più lesto di tutti e fa 1-0.

Al 30′ Cross di Cekrezi sul quale si avventa Di Renzo a botta sicura, Conde neutralizza con qualche problema.

Al 38′ bella azione dell’imperia: Margiotta arriva a crossare basso da sinistra, Di Renzo la tocca verso il secondo palo, Bresciani per un niente non riesce a correggere in porta. Al 39′ ammonito Guida per fallo su Gabelli. Al 40′ provvidenziale uscita di Sourzac su Ghibaudo.

Nella ripresa la partita perde un po’ di intensità ma non di vivacità: al 55′ bellissima palla di Margiotta per Carella che conclude dopo essersi involato sulla fascia sinistra, ribatte Conde, prova Musaba senza fortuna. Successivamente arriva il tiro anche Margiotta, ancora Conde respinge di pugni. Occasione nerazzurra ancora al 60′: Infante per Di Renzo, fuori di poco. All’84’ Margiotta esce dolorante dopo un contrasto con Gadau, ammonito: qualche protesta nerazzurra per il colore del cartellino, visto che Margiotta si stava involando verso la porta.

Dopo 7 minuti di recupero l’Imperia può fare festa.