Il Lions Club Valbormida apre il nuovo anno sociale Savona

Valbormida. Il Lions Club Valbormida ha dato ufficialmente il via al nuovo anno sociale 2026-2027 con la tradizionale cena di apertura, svoltasi sabato 19 settembre presso il ristorante Madonna del Monte di Savona.
A fare gli onori di casa la presidente Gabriela Ceccarelli, che nel suo intervento ha voluto porre l’accento soprattutto sul valore del gruppo e sul significato più autentico del volontariato.
Con l’apertura del nuovo anno sociale, il Lions Club Valbormida “rinnova così il proprio impegno sul territorio, nel segno del motto internazionale ‘We Serve’, mettendo al centro disponibilità, partecipazione e servizio alla comunità”.