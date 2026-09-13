Il Lions Club Albenga Host dona due defibrillatori per le frazioni di San Fedele e Lusignano

Albenga. Ieri il Lions Club Albenga Host ha donato duedefibrillatori al Comune di Albenga: le due frazioni che ne erano ancora prive, San Fedele e Lusignano, possono sentirsi più protette.

La donazione è stata resa possibile grazie all’organizzazione della XXXII Assemblea di Apertura del Distretto Lions da parte del Lions Club Albenga Host, in grado attirare numerosi sponsor che hanno coperto numerose spese, permettendo così di liberare risorse economiche per i doni.

Il presidente del Comitato Organizzatore, Dario Zunino, afferma: “Ringraziamo la nostra concittadina Nicoletta Nati, neo Governatrice Distrettuale, che ha deciso di portare sul nostro territorio il congresso che inaugura l’anno sociale Lions, incaricandone dell’organizzazione il club che la ha vista muovere i primi passi da Leo, quasi 40 anni fa. L’intero comitato, composto da quasi 60 soci del Lions Club Albenga Host e di alcuni club vicini, ha profuso entusiamo, tempo e forze per imprimere profonda la propria impronta, ottenendo anche il coinvolgimento delle amministrazioni comunali di Albenga e Villanova d’Albenga. Era imprescindibile l’assemblea potesse restare tanto negli annali dei Lions che accoglieremo domani a Villanova, quanto portare beneficio ai Comuni che ci ospitano: il comitato è stato concorde nell’idea di focalizzarsi sulla salute, perciò abbiamo deciso di organizzare due giornate di screening gratuiti per la popolazione – avvalendoci di una dozzina di nostri soci specialisti, demandandone il coordinamento al nostro socio Teresiano De Franceschi- quanto con un dono che restasse ricordo tangibile di questa manifestazione ed i defibrillatori per San Fedele e Lusignano sono una perfetta declinazione del motto del Lions International è ‘We Serve’, ‘diamo un servizio’”.

Il sindaco Riccardo Tomatis e la vicesindaca Silvia Pelosi dichiarano: “La prevenzione è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per prenderci cura della nostra salute. Iniziative come Piazza della Salute hanno proprio questo valore, perché portano la cultura della prevenzione direttamente tra le persone, offrendo controlli e informazioni accessibili e gratuiti. I Lions sono impegnati in prima linea in attività di questo tipo, mettendo a disposizione della comunità competenze, professionalità e una grande capacità di fare rete. A loro va inoltre un ringraziamento particolare per il prezioso dono di due defibrillatori con teca da esterno che saranno posizionati nelle frazioni di San Fedele e Lusignano. Si tratta di una donazione dal valore concreto e importante, perché avere un defibrillatore facilmente accessibile può fare la differenza nei momenti in cui è necessario intervenire tempestivamente. Come amministrazione comunale siamo felici di essere presenti a un’iniziativa che unisce prevenzione, sensibilizzazione e partecipazione e ringraziamo i Lions per la costante attenzione dimostrata nei confronti della nostra città e dei suoi cittadini.”

La consegna è avvenuta a latere della manifestazione “Piazza della Salute” in cui specialisti e personale sanitario hanno eseguito screening gratuiti per la popolazione: valutazione del rischio diabetologico (FINDRISC) secondo le linee guida e comprendente la misurazione della glicemia; BIA – bioimpedenziometria; tonometria; test della maculopatia; Mini Mental Test; test della funzionalità respiratoria ed infine test audiometrico, quest’utlimo grazie alla collaborazione con Carlo ed Elena Girani di Audioprogress Alassio, sponsor dell’ evento, come la Clinica San Michele di Albenga che ha contribuito con attrezzature alla riuscita di questo servizio alla popolazione.

Tanti gli sponsor ed i fornitori: “Come sempre, quando si tratta di promuovere la salute della cittadinanza, cerchiamo di essere utili” afferma il suo titolare professor Nicola Nante.

Piazza della Salute si replicherà infatti domani 13 settembre a Villanova in Piazza Isoleri Cavalier Alessandro, sempre dalle 9.30 alle 12.30. Il dottor Teresiano De Franceschi, che ha coordinato un team di 14 tra medici, biologi ed audiometristi che si sono alternati per le postazioni di screening, si dice soddisfatto dei risultati ottenuti: “Ad Albenga abbiamo effettuato 120 screening di vario tipo, somministrandoli secondo esigenze emerse da una valutazione iniziale, concordando con ciascun partecipante gli esami più appropriati, tenendo conto dell’età, dei fattori di rischio e delle esigenze individuali. L’iniziativa non ha finalità diagnostiche e non sostituisce una visita medica, ma intende offrire alla cittadinanza un’occasione gratuita e accessibile per dedicare attenzione alla prevenzione e individuare eventuali fattori di rischio.”

La presidente del Lions Club Albenga Host, Serena De Felice, conclude: “Con ‘Piazza della Salute’, il Lions Club Albenga Host rinnova il proprio impegno al servizio della comunità, promuovendo la cultura della prevenzione e ricordando che prendersi cura della propria salute significa investire nel proprio futuro. L’impegno del club sul tema della salute resterà centrale nel corso dell’ anno sociale, rivolgendo service a tutte le fasce di età ed inoltre destinando al Comune un ulteriore dono oltre ai defibrillatori: contribuiremo alla infatti alla formazione, donando corsi BLSD a 12 persone tra personale comunale e appartenenti alle forze dell’ordine, in modo apprendano le manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso.”

Si ringraziano Case di Corte, Audioprogress, OPS group, Studio Legale Varalli, Gruppo Zunino, Rivierauto, Sommariva tradizione agricola, Peirano Bibite, MWAY communication di Mattia Righello, Omega srl amministrazioni condominiali, Viticoltori Ingauni, Clinica San Michele, La Genovese, Medical Stardust, Farmacia Gasco, Tipografia Ciuni, generosi sponsor e fornitori; altrettanto da ringraziare tutti i soci e volontari che hanno prestato la loro opera rendendo possibile “Piazza della Salute”: Dott. Teresiano De Franceschi, Dott.ssa Serena De Felice, Dott. ssa Jolanda Gurnari, Dott.ssa Marisa Brunengo, Dott. Giancarlo Mancuso, Dott. Gianni Panizza, Dott. Marino Peirano, Dott.ssa Cristina Siniscalchi, i medici di altri club Dott. Roberto Sandoval, Dott. Enrico Turbil, le volontarie Dott.ssa Laura Milardi & Dott.ssa Chiara De Franceschi.