Il grande volley torna ad Alassio: sabato il test match tra Cuneo e Cannes

Alassio. A meno di due settimane dalla conclusione dell’Europeo femminile e con la rassegna continentale maschile in pieno corso di svolgimento (dal 9 al 26 settembre in Bulgaria, Finlandia, Romania e Italia, con partite a Napoli, Modena, Torino e Milano), l’occasione per seguire dal vivo la grande pallavolo arriva anche in Liguria, con una sfida tra due prestigiosi club della massima serie italiana e francese. L’appuntamento è per sabato 19, alle ore 18.30, nell’accogliente Palaravizza di Alassio (impianto, capace di contenere sino a 1.500 spettatori) che ha già ospitato le nazionali azzurre e grandi manifestazioni internazionali di volley) per il Test Match tra Cuneo e Cannes, due formazioni che hanno dato grande spettacolo anche lo scorso settembre a Imperia, facendo registrare il sold out (700 spettatori). Un confronto terminato 3-1 per i colori piemontesi.

L’evento fa nuovamente parte del Memorial Dado Tessitore, 42a edizione, storica kermesse organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo, che quest’anno, grazie alla collaborazione con Gesco, si sposta per la prima volta oltre i confini della provincia di Imperia.

I roster delle due squadre sono stati ampiamente rinnovati e c’è grande curiosità da parte di appassionati e addetti ai lavori soprattutto per vedere all’opera i nuovi arrivati in quella che sarà una delle prime uscite stagionali in vista dei rispettivi campionati (SuperLega e Ligue A). Scenderanno in campo giocatori di diverse nazionalità. Con il Cuneo, tra i nuovi, Leandro Mosca, centrale di 209 cm, campione del mondo nel 2022, il promettente palleggiatore Argilagos (ex Perugia) e lo schiacciatore statunitense Champlin, titolare della nazionale Usa. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche un ligure, il nuovo regista del Cannes, l’imperiese Alessandro Acquarone, reduce da tre stagioni con la maglia del Trentino Volley, con cui ha vinto anche uno scudetto (2025) e una Champions League (2024).

Oltre all’Alassio-Sanremo Cup Memorial Tessitore che sarà consegnato al team che si aggiudicherà l’incontro, diversi riconoscimenti saranno consegnati a fine partita, tra cui il Trofeo Sames per il miglior giocatore, la Targa SvSport Morenews per il top scorer, il Premio Speciale Targa Enoteca Regionale del Roero e il Premio Balzola Baci di Alassio.

E’ atteso numeroso pubblico, in arrivo anche dal Basso Piemonte e dalla Costa Azzurra.

La prevendita è iniziata, a buon ritmo, già da alcuni giorni. I biglietti sono disponibili su ticket.it. L’intero sino al 12 settembre si può acquistare in promozione a 10 euro (inclusa la commissione), mentre il ridotto, riservato agli Under 15 (nati/e nel 2012 e anni successivi), costa 5 euro. Il prezzo dell’intero al botteghino sarà, per il biglietto intero, di 12,50 euro. E’ previsto un unico settore. Per i gruppi e le società Fipav sono previste particolari agevolazioni (per informazioni scrivere a sanremocup@gmail.com).

Alla conferenza stampa di questa mattina hanno partecipato l’assessore allo sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, il direttore generale di Gesco Igor Colombi, il direttore generale e il direttore sportivo di Cuneo Volley, Davide Bima e Paolo Brugiafreddo, il consigliere regionale Fipav Alessandro Cartasso, il vicepresidente del Comitato Territoriale Fipav Giuseppe Privitera, i presidenti di Nlp Sanremo a Alassio Volley, rispettivamente Cesare Fagnani e Giancarlo Bertolotto.

Nel corso del vernissage anche una sorpresa: un video collegamento in diretta con Albisola per un saluto da parte di Ilaria Spirito, punto di forza della nazionale azzurra, la quale domenica pomeriggio è stata fra le protagoniste della finale di Istanbul, cui è stata idealmente consegnata dai presenti una targa quale “eccellenza dello sport savonese e della pallavolo italiana”.

Il Test Match Cuneo-Cannes si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Alassio, Comune di Sanremo e Coni Liguria.

“Ci fa molto piacere – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – ospitare ad Alassio, presso il Palaravizza, un Test Match internazionale di questa entità, che vedrà confrontarsi, nell’ambito del Memorial Dado Tessitore, due brillanti realtà della pallavolo maschile come Cuneo Volley e AS Cannes Volleyball. Siamo pronti per rivolgere loro un caloroso benvenuto per questo appuntamento che unisce sport di alto livello, dimensione internazionale e valorizzazione del nostro territorio, confermando ancora una volta la vocazione di Alassio come capitale dello sport. Un ringraziamento sentito da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale a tutte le realtà e le persone che hanno contribuito con impegno e passione a questo importante appuntamento”.