Pietra L. Piazza Castello a Pietra Ligure si è riempita di sorrisi, allegria e solidarietà. Martedì 22 settembre Pietra Ligure ha dato ancora una volta prova della propria capacità di fare comunità, trasformando una giornata di festa in un concreto gesto di generosità.

Il successo dell’iniziativa solidale targata 2026 “Pietra su Pietra” è andato ben oltre i confini cittadini, confermando la grande partecipazione e la sensibilità di una comunità capace di unirsi quando si tratta di sostenere chi ha più bisogno.

Il bilancio ufficiale è arrivato oggi pomeriggio, nella Sala Consiliare, dove insieme alle associazioni che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento è stata effettuata la rendicontazione della raccolta. Il risultato è significativo: sono stati raccolti complessivamente 15.162,05 euro.

Una cifra importante che ora si trasformerà in un aiuto concreto. L’intero ricavato sarà infatti destinato all’associazione “Il Sorriso di Benedetta” ODV e servirà a sostenere i progetti di inclusività scolastica rivolti alle alunne e agli alunni con bisogni speciali dell’Istituto Comprensivo.

Dalla festa alla solidarietà, dunque, il passo è stato breve. E ancora una volta Pietra Ligure ha dimostrato che, quando una comunità si mette insieme per una buona causa, il risultato può davvero lasciare il segno.

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“Pietra su Pietra” 2026: raccolti 15 mila euro per l’inclusione scolastica

” ‘Pietra su Pietra’ si è trasformata in qualcosa di speciale, grazie a ognuno di voi. Chi ha partecipato, chi ha donato, chi ha semplicemente condiviso un sorriso: avete reso possibile un gesto concreto di solidarietà. È stato un momento di unione, di calore umano, di speranza. Insieme abbiamo dimostrato che anche piccoli gesti possono fare una grande differenza” il messaggio dell’amministrazione comunale.