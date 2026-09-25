Il Giro dei Monti Savonesi Storico è pronto a tornare con l’ottava edizione

Albenga. Il Giro dei Monti Savonesi Storico è pronto a riaccendere i motori nel fine settimana del 7 e 8 novembre 2026 ad Albenga. L’appuntamento si preannuncia ricco di attrattive per piloti, equipaggi e appassionati, sia nel settore del rally sia in quello della regolarità. Tutto è pronto per l’apertura delle iscrizioni, prevista per la prima settimana di ottobre, periodo in cui gli organizzatori presenteranno anche il programma completo. La gara utilizzerà le prove speciali della passata edizione, mentre ci saranno alcuni ritocchi per la parte logistica.

A fare da cornice alla manifestazione ci saranno il clima marittimo della Riviera ligure, la calda accoglienza locale ed un centro storico dal grande valore artistico e culturale, ricco di musei e ideale per chi desidera coniugare l’evento sportivo a un breve soggiorno in famiglia. A completare il quadro spiccano le eccellenze enogastronomiche del territorio, un mix capace ogni anno di attrarre partecipanti e pubblico da ogni parte d’Italia e dall’estero. Più di una semplice sfida automobilistica, il Giro si conferma un evento profondamente integrato nella propria terra, in grado di generare una sinergia vincente e di garantire il tutto esaurito nelle strutture ricettive della zona anche al di fuori della stagione turistica principale.

L’evento sarà l’ultima tappa del Trofeo Rally di Zona (TRZ) e sarà nuovamente accessibile alla categoria delle Auto Classiche, riservata ai modelli prodotti tra il 1993 e il 2000, quelle appartenenti ad un periodo definito da molti l’epoca d’oro del rallysmo. Questa apertura amplia notevolmente l’interesse attorno alle gare storiche, richiamando nuove generazioni di partecipanti ed appassionati. Sia per il TRZ (Zona 1 – Nord Ovest) sia per il Memory Fornaca, la gara ligure rappresenterà il grande finale di stagione con l’assegnazione ufficiale dei titoli.

Nel weekend del 7 e 8 novembre verranno inoltre decretati i campioni del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità, il cui sipario calerà proprio nello scenario delle torri di Albenga. Anche nella regolarità le Auto Classiche avranno un ruolo di spicco, arricchendo un appuntamento divenuto punto di riferimento nel panorama rallystico nazionale grazie al costante lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Tomatis, gli organizzatori della Sport Infinity e le realtà locali, senza dimenticare il prezioso supporto della Fondazione De Mari.

L’edizione 2025 fu dominata dall’equipaggio di casa composto da Filippo Gerini e Luciano Campanella su Subaru Legacy, primi in sette delle otto prove speciali in programma, davanti alla Porsche di Marco Bertinotti ed alla Lancia Delta di Renzo Grossi. Nella regolarità fu invece la Peugeot 309 di Fabio e Paolo Verdona ad aggiudicarsi il primo posto.