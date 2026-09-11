Il Derthona vince a Celle, Pastore: “Abbiamo lasciato il pallino a loro, la squadra ha saputo soffrire quasi ottanta minuti in dieci”

Celle Ligure. Il Celle Varazze cade ancora in casa. Dopo l’1 a 2 con il Millesimo in Coppa Italia, le Civette perdono 0-1 contro il Derthona allo stadio “Olmo Ferro”. Decide il rigore di Buongiorno al terzo minuto. Poi l’espulsione diretta di Nobile al ventunesimo. Gli ospiti restano in dieci per quasi ottanta minuti.

A fine gara parla il vice allenatore del Derthona Vincenzo Pastore, in panchina al posto di Giuseppe Cacciatore.

“Abbiamo lasciato il pallino del gioco al Celle Varazze. Siamo rimasti compatti, ci siamo difesi bene e abbiamo provato a ripartire. Dal punto di vista fisico abbiamo tenuto. Giocare quasi ottanta minuti in dieci con questo caldo non era facile. Per questo siamo contenti“.

Sui punti positivi e su cosa migliorare in vista dell’Imperia. “Abbiamo un gruppo quasi totalmente nuovo e uno staff nuovo. Dovevamo dare un’impronta, soprattutto in fase di possesso. Nel precampionato avevamo avuto buoni segnali. Oggi però è stata una gara diversa dopo l’espulsione. Siamo contenti perché la squadra ha saputo soffrire per ottanta minuti. Ha saputo fare un altro tipo di partita. Non eravamo ancora abituati a questo scenario. È la prima di campionato e questo è un ottimo segnale. Una squadra forte deve saper fare più cose. Deve gestire possesso e non possesso. Soprattutto deve essere brava a cambiare dentro la gara in base agli episodi“.

Un’estate travagliata tra ripescaggio e poche certezze, ma la partenza lascia ben sperare. “Devo ringraziare in primis il presidente. Dopo una retrocessione si è battuto in prima persona per riportare questa società importante in Serie D. Grazie a lui e agli investimenti che ha fatto. Grazie alla rosa che ci ha messo a disposizione il direttore sportivo insieme al mister. Hanno lavorato molto bene quest’estate. Hanno costruito una squadra pronta per qualsiasi campionato. Noi speravamo fosse la Serie D. Ci allenavamo già dal 27 luglio. La conferma è arrivata ad agosto. Quella notizia ha dato ancora più morale a tutti. Ci ha permesso di farci trovare pronti“.

Sulle sensazioni da vice e sul lavoro per rispettare le idee del mister. “L’assenza di mister Cacciatore si sente in panchina. Lui vive la partita in modo molto intenso, molto esuberante. A livello emotivo qualcosa toglie. Però la squadra sa cosa deve fare. Abbiamo lavorato un mese duramente per dare concetti chiari. Così, indipendentemente da chi c’è in panchina, i ragazzi sanno cosa fare. Arrivano pronti la domenica. Lavoriamo bene anche come staff. C’è il match analyst, c’è il preparatore dei portieri. Cerchiamo di dare sempre il massimo. Vogliamo mettere a disposizione dei ragazzi tutto quello che serve per arrivare pronti alla partita”.