Il corto “Le Cicale” porta la Val Bormida al festival internazionale di Lillehammer

Cairo Montenotte. Il cortometraggio “Le Cicale”, realizzato dagli studenti dell’istituto Patetta di Cairo Montenotte, è stato presentato a Lillehammer, in Norvegia, nell’ambito di “Rethinking Mental Health – International Film Festival”, svoltosi dal 24 al 26 settembre 2026. La manifestazione, organizzata da “Mad in Norway”, associazione norvegese che riunisce operatori, familiari e utenti, ha coinvolto oltre 150 partecipanti provenienti da numerosi paesi europei, dal Brasile e dagli Stati Uniti.

Attraverso il dialogo tra i due protagonisti, interpretati da Caterina Gulfo e Yahya Mahfoud, il film affronta i temi dell’adolescenza, dell’inquinamento ambientale, del lavoro e dell’immigrazione. In rappresentanza degli altri studenti coautori dell’opera (Andrea Grata, Anna Ferrero, Alisha Hoxha, Salma Mahfoud, Anna Pesce, Alioune Sow e Aurelio Berruti) Caterina e Yahya hanno accompagnato il cortometraggio al festival insieme a Marcello Macario, già direttore dei Servizi psichiatrici territoriali dell’ASL 2 e oggi volontario dell’associazione ARCI Noi per Voi Aps presso lo Spazio Giovani Valbormida di Carcare.

“Ci portiamo a casa un’esperienza che ha lasciato il segno», raccontano i componenti della delegazione valbormidese. «Al Mad Film Festival abbiamo ascoltato numerose testimonianze e storie personali, che ci hanno fatto riflettere su diversi temi legati alla salute mentale. Da questi racconti è emerso come alcuni problemi di salute mentale possano essere reazioni a esperienze di vita difficili e come, di conseguenza, la cura non possa ridursi alla sola assunzione di farmaci”.

Durante il festival Caterina, Yahya e Marcello hanno realizzato diverse interviste, che confluiranno in un reportage destinato a restituire al territorio le testimonianze raccolte a Lillehammer. Nei prossimi mesi l’associazione ARCI Noi per Voi organizzerà presso lo Spazio Giovani Valbormida di Carcare la proiezione di alcuni film presentati al festival e dello stesso reportage. L’iniziativa offrirà alla cittadinanza, e in particolare ai giovani, nuove occasioni di incontro e dialogo su temi che riguardano l’intera comunità.

Caterina Gulfo e Yahya Mahfoud sottolineano il valore dell’esperienza e il desiderio di condividerla con il territorio: “Siamo orgogliosi che ‘Le Cicale’ sia stato apprezzato e abbia portato fino in Norvegia un po’ della storia della Val Bormida. Vogliamo condividere anche in Val Bormida quanto abbiamo visto e ascoltato a Lillehammer”.

Il percorso di “Le Cicale” è stato accompagnato nel corso del 2026 da importanti riconoscimenti: il premio “Green is Your Future” al Balòss Milan Junior Film Festival, il Premio della Giuria Giovani alla XXIII edizione di “Filmare la storia” e il premio per il miglior cortometraggio delle scuole secondarie di secondo grado alla VII edizione del Concorso nazionale CinemAmbiente Junior di Torino. La partecipazione al festival internazionale di Lillehammer ha rappresentato una nuova tappa di questo percorso, portando fuori dall’Italia il cortometraggio e la storia della Val Bormida.