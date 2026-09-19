Il comandante interregionale carabinieri Generale Riccardo Galletta in visita a Savona

Savona. Nella giornata del 18 settembre, il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, con sede a Milano e competente sui territori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, è giunto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, dopo le due precedenti visite effettuate in provincia: nel novembre 2024, nel capoluogo, e nel dicembre 2025, ad Alassio.

Il Generale Galletta è una figura di riferimento per l’intera Arma dei Carabinieri, con oltre 40 anni di carriera e importanti incarichi istituzionali e di comando territoriale. Ha iniziato la propria carriera frequentando l’Accademia Militare di Modena e, successivamente, la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Al Comando Interregionale Carabinieri di Milano è giunto nel giugno 2024, proveniente da Roma, dove aveva ricoperto l’incarico di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Tra i principali incarichi ricoperti dall’alto ufficiale, oltre al comando di Reparti e Uffici presso il Comando Generale dell’Arma, tra cui il II e il III Reparto, l’Ufficio Criminalità Organizzata, l’Ufficio Cerimoniale e Attività Promozionali, l’Ufficio Operazioni e la Sala Operativa, figurano il Comando delle Unità Mobili e Speciali Carabinieri “Palidoro”, il Comando Interregionale “Culqualber” di Messina, la Divisione Unità Specializzate, la Scuola Ufficiali Carabinieri, la Legione Carabinieri Sicilia, il Comando Provinciale di Brescia e il Reparto Territoriale di Palermo. Da giovane ufficiale è stato, inoltre, comandante di plotone presso la Scuola Carabinieri di Roma e l’Accademia Militare di Modena, nonché comandante delle Compagnie di Roma-Casilina e di Gaeta e del Nucleo Carabinieri SHAPE di Castenau, in Belgio.

Ad accoglierlo, il comandante provinciale di Savona, Colonnello Augusto Ruggeri.

Il Generale Galletta ha dapprima fatto visita al prefetto di Savona, Grazia La Fauci, e, presso il Palazzo di Giustizia, ha incontrato il procuratore della Repubblica, Ubaldo Pelosi.

Presso la caserma di via Mentana ha quindi incontrato gli ufficiali, i comandanti delle 30 stazioni e i rappresentanti dei reparti speciali presenti in provincia, delle articolazioni di pronto intervento e operative, nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Nel corso dell’incontro, il Generale Galletta ha espresso il proprio compiacimento per la dedizione e l’alto senso del dovere quotidianamente profusi dalle donne e dagli uomini dell’Arma a tutela della sicurezza dei cittadini e a presidio della legalità sul territorio savonese. Un accento particolare è stato posto sulla funzione strategica e sociale delle stazioni carabinieri, considerate un punto di riferimento imprescindibile e capillare per le comunità locali, soprattutto nei territori più isolati dell’entroterra.

L’alto vertice dell’Arma dei Carabinieri ha ancora una volta condiviso con i militari presenti riflessioni sui valori fondanti dell’istituzione, che da oltre 200 anni animano l’agire dei Carabinieri in ogni parte d’Italia.

Prima di concludere la visita e lasciare Savona, il Generale Galletta ha rivolto a tutti i carabinieri, di ogni ordine e grado, un sentito ringraziamento per l’impegno profuso, augurando a tutti buon lavoro per le delicate e incessanti attività istituzionali svolte al servizio della collettività.